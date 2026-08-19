جامعة إدلب تستعرض عبر محاضرة علمية أحدث تقنيات جراحة المفاصل والجراحة ‏الروبوتية

إدلب-سانا
نظمت كلية الطب البشري في جامعة إدلب، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المجلس العلمي السوري والجمعية الطبية السورية الألمانية SGMA، محاضرة علمية متخصصة حول أحدث تقنيات جراحة العظام والمفاصل والجراحة الروبوتية، على مدرج مشفى إدلب الجامعي، بحضور أطباء واختصاصيين ومهتمين بالشأن الطبي.
وأكد رئيس الشعبة العظمية في مشفى إدلب الجامعي الدكتور زياد السيد لـ سانا، أن المحاضرة تناولت تطبيقات الجراحة الروبوتية للمفاصل، واستبدال مفصل الورك بالمدخل الأمامي، ومستجدات استبدال مفصل الركبة، وتنظير الكتف والركبة وعلاج الإصابات الرياضية، مشيراً إلى أهمية نقل الخبرات الحديثة إلى الأطباء المقيمين والاختصاصيين.
وأوضح رئيس قسم جراحة المفاصل في ألمانيا الدكتور طه خطيب في تصريح مماثل، أن الجراحة الروبوتية تشكل نقلة نوعية في الاختصاص، لما تسهم به في زيادة دقة التدخل الجراحي، وتقليل المضاعفات وفترة النقاهة، وتحسين نوعية حياة المرضى، وضرورة شرح فوائد التقنيات الحديثة لنقل الخبرات المكتسبة.
واستعرض خطيب خلال محاضرته أحدث التقنيات والأساليب الجراحية في استبدال المفاصل، مع التركيز على دور الجراحة الروبوتية في رفع دقة العمليات، وتحسين النتائج العلاجية، وتسريع تعافي المرضى.
وتلت المحاضرة عمليات جراحية تطبيقية شملت خياطة الغضروف الهلالي الوحشي للقرن الخلفي، وتبديل مفصل الورك بالمدخل الأمامي، وتبديل مفصل الركبة، بما أتاح للمشاركين الاستفادة من الجانب العملي للتقنيات المطروحة.
وتأتي المحاضرة ضمن النشاطات العلمية التي تنظمها جامعة إدلب بالتعاون مع الجهات والجمعيات الطبية، بهدف تطوير كفاءة الكوادر ومواكبة المستجدات العالمية في المجال الصحي.
يشار إلى أن الجمعية الطبية السورية الألمانية (SGMA) هي منظمة تجمع الأطباء والصيادلة والعاملين في القطاع الصحي الموجودين في سوريا وألمانيا، وهدفها الأساسي تطوير وتحسين الأنظمة الصحية في البلدين، من خلال توحيد جهود وخبرات الكوادر الطبية، وتنفيذ مشاريع وحملات إنسانية وتنموية.