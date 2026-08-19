جامعة إدلب تستعرض عبر محاضرة علمية أحدث تقنيات جراحة المفاصل والجراحة ‏الروبوتية

إدلب-سانا

نظمت كلية الطب البشري في جامعة إدلب، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المجلس ‏العلمي السوري والجمعية الطبية السورية الألمانية ‏SGMA، محاضرة علمية ‏متخصصة حول أحدث تقنيات جراحة العظام والمفاصل والجراحة الروبوتية، على ‏مدرج مشفى إدلب الجامعي، بحضور أطباء واختصاصيين ومهتمين بالشأن الطبي.‏

وأكد رئيس الشعبة العظمية في مشفى إدلب الجامعي الدكتور زياد السيد لـ سانا، أن ‏المحاضرة تناولت تطبيقات الجراحة الروبوتية للمفاصل، واستبدال مفصل الورك ‏بالمدخل الأمامي، ومستجدات استبدال مفصل الركبة، وتنظير الكتف والركبة وعلاج ‏الإصابات الرياضية، مشيراً إلى أهمية نقل الخبرات الحديثة إلى الأطباء المقيمين ‏والاختصاصيين.‏





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وأوضح رئيس قسم جراحة المفاصل في ألمانيا الدكتور طه خطيب في تصريح ‏مماثل، أن الجراحة الروبوتية تشكل نقلة نوعية في الاختصاص، لما تسهم به في ‏زيادة دقة التدخل الجراحي، وتقليل المضاعفات وفترة النقاهة، وتحسين نوعية حياة ‏المرضى، وضرورة شرح فوائد التقنيات الحديثة لنقل الخبرات المكتسبة.‏

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واستعرض خطيب خلال محاضرته أحدث التقنيات والأساليب الجراحية في استبدال ‏المفاصل، مع التركيز على دور الجراحة الروبوتية في رفع دقة العمليات، وتحسين ‏النتائج العلاجية، وتسريع تعافي المرضى.‏

وتلت المحاضرة عمليات جراحية تطبيقية شملت خياطة الغضروف الهلالي الوحشي ‏للقرن الخلفي، وتبديل مفصل الورك بالمدخل الأمامي، وتبديل مفصل الركبة، بما ‏أتاح للمشاركين الاستفادة من الجانب العملي للتقنيات المطروحة.‏



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وتأتي المحاضرة ضمن النشاطات العلمية التي تنظمها جامعة إدلب بالتعاون مع ‏الجهات والجمعيات الطبية، بهدف تطوير كفاءة الكوادر ومواكبة المستجدات العالمية ‏في المجال الصحي.‏

يشار إلى أن الجمعية الطبية السورية الألمانية (‏SGMA‏) هي منظمة تجمع الأطباء ‏والصيادلة والعاملين في القطاع الصحي الموجودين في سوريا وألمانيا، وهدفها ‏الأساسي تطوير وتحسين الأنظمة الصحية في البلدين، من خلال توحيد جهود ‏وخبرات الكوادر الطبية، وتنفيذ مشاريع وحملات إنسانية وتنموية.‏