وزارة الصحة: ارتفاع عدد قتلى التفجير الإرهابي في دمشق إلى 10

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة ارتفاع عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي بالقرب من القصر العدلي بدمشق إلى 10 قتلى، و21 مصاباً.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الخميس أن تسعة مواطنين قتلوا، وأصيب 20 آخرون جراء التفجير، موضحة أن الإجراءات والتحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلو غرام واحد، جُهزت بشظايا معدنية، ما أدى إلى وقوع إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان.

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات أو نتائج عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية فور التحقق منها.