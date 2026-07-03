وزارة الصحة: ارتفاع عدد قتلى التفجير الإرهابي في دمشق إلى 10

447A5707 2 وزارة الصحة: ارتفاع عدد قتلى التفجير الإرهابي في دمشق إلى 10

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة ارتفاع عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي بالقرب من القصر العدلي بدمشق إلى 10 قتلى، و21 مصاباً.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الخميس أن تسعة مواطنين قتلوا، وأصيب 20 آخرون جراء التفجير، موضحة أن الإجراءات والتحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلو غرام واحد، جُهزت بشظايا معدنية، ما أدى إلى وقوع إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان.

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات أو نتائج عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية فور التحقق منها.

المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان تزور مشفى التوليد الجامعي ‏بدمشق
تأهيل قسم العناية المركزة في مشفى حماة بالتعاون مع المنظمة السورية الأمريكية للأطباء
الاتجاهات المستقبلية والتحول الرقمي ضمن مؤتمر الطب الشرعي السنوي الوطني
الصحة العالمية: 42 وفاة في التفشي الجديد لوباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية
اجتماع تنسيقي في إدلب لاستعراض خارطة الخدمات الصحية وتحديد أولويات التدخل
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك