دورة تدريبية في المشفى الوطني بدير الزور حول رعاية الحوامل وتنظيم الأسرة

دير الزور-سانا

بدأت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة مهاد اليوم الإثنين دورة تدريبية تستهدف عدداً من القابلات من مختلف مناطق المحافظة حول رعاية الحوامل والرعاية بعد الولادة وتنظيم الأسرة، بهدف رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للنساء والأطفال في المنطقة.

وتتضمن الدورة التدريبية التي تستمر 6 أيام، محاضرات علمية وجلسات نقاش وورشات عمل تحاكي الواقع السريري، وذلك لضمان اكتساب المشاركات المهارات العملية والمعرفة النظرية اللازمة لتقديم رعاية صحية متكاملة.

وأوضح محمد الهلال مدير مشروع تدريب القابلات في تصريح لمراسل سانا أن هذه الدورة تهدف إلى تمكينهن وتعزيز مهاراتهن بما ينعكس إيجاباً على صحة النساء والأطفال، مبيناً أن الاستثمار في العنصر البشري هو السبيل لتحقيق خدمات صحية مستدامة.

وتعمل منظمة مهاد على تعزيز الصحة النفسية، وتُقدّم مجموعة متكاملة من خدمات الصحة النفسية في معظم منشآتها المنتشرة في شمال وشرق سوريا، انطلاقاً من أهمية دعم الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة.