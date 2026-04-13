حملة “فجر القصير” تعزّز خدمات المشفى الميداني في القصير

حمص-سانا

قدمت حملة “فجر القصير” مبادرات نوعية لتحسين الخدمات العلاجية والإسعافية للمشافي والمراكز الطبية وتخفيف الأعباء عن الأهالي، ولا سيما في ظل الحاجة المتزايدة لتطوير البنية الصحية، وتأمين التجهيزات الضرورية للمشافي والمراكز الطبية.

وأوضح مدير المشفى الميداني في القصير الدكتور محمد إدريس في تصريح لـ سانا، اليوم الإثنين، أن المشفى تلقّى مؤخراً دعماً نوعياً من حملة “فجر القصير” شمل تزويد قسم العمليات النسائية بجهاز تخدير جديد ومجموعة من الأدوات الجراحية، إضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية، وغيرها من الخدمات الأساسية.

وبيّن إدريس أن الدعم مستمر حالياً عبر مشاريع قيد الإنجاز، أبرزها تجهيز غرف الإنعاش والأشعة والإيكو، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، ومن المقرر توريد الأجهزة خلال الأيام القادمة، لافتاً إلى أنه يجري العمل على ربط المشفى بالشبكة العامة للكهرباء من خلال تمديد كابلات التوتر إلى محطة التهوية داخل المشفى، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية، وتحسين جودة الخدمات.

بدوره، أوضح عضو لجنة أمناء حملة فجر القصير محمد المحمد، أن الحملة قدّمت دعماً للمشفى الميداني في المدينة شمل جهاز تخدير ومواد إسعافية وجراحية وستة مكيفات، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تجهيز غرف الأشعة والحواضن والولادة الطبيعية مع كامل تجهيزاتها.

وأكد المحمد، أن هذا الدعم جاء استجابة للواقع الصحي المتردي في المدينة، وللمساهمة في تخفيف العبء المادي والجهد عن الأهالي.

وأشار زكريا الواو، أحد أهالي مدينة القصير، إلى أن تجهيز قسم الأشعة في المشفى يسهم بشكل كبير في تخفيف تكاليف السفر إلى حمص للحصول على صور الأشعة، معرباً عن أمله في الإسراع باستكمال تجهيز قسم الأشعة وقسم الحواضن للأطفال لما لهما من أهمية ملحّة للأهالي.