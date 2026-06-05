وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى محافظة دير الزور

دير الزور-سانا

وصلت إلى محافظة دير الزور، اليوم الجمعة، قافلة مساعدات جديدة تتضمن مواد طبية وإغاثية وصحية، مقدمة من اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دمشق.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دير الزور، مهند الحنيدي لمراسل سانا، أن قوافل الدعم الإنساني ما زالت مستمرة في إطار مساندة الأهالي من مختلف المحافظات السورية للمتضررين في دير الزور، جراء فيضان نهر الفرات، مشيراً إلى أن القافلة تتضمن مواد طبية وغذائية وصحية وبطانيات وحليباً للأطفال.

ولفت الحنيدي إلى أنه سيتم توزيع هذه المساعدات على الأهالي المتضررين في المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء البلديات ومشرفي المناطق في دير الزور.

وفيما يتعلق بمراكز الإيواء، بيّن الحنيدي أنه منذ اليوم الأول لنزوح العائلات المتضررة من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وحتى اليوم، يتم تقديم الخدمات الطبية الضرورية، إضافة إلى توزيع السلل الغذائية والفرش والبطانيات والمواد الصحية، فضلاً عن جلسات التوعية والدعم النفسي للأطفال والنساء، الذين عانوا من حالة الخوف والهلع منذ لحظة نزوحهم إلى مراكز الإيواء.

ووصلت أمس الخميس قافلة مساعدات إلى مدينة دير الزور مقدمة من مؤسسة عبد القادر سنكري الإماراتية، وذلك ضمن حملة الاستجابة الطارئة للمتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة.