الصحة السورية: 839 استجابة إسعافية خلال عيد الفطر في مختلف المحافظات

دمشق -سانا

أعلنت مديرية الإسعاف والإحالة والطوارئ في وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تنفيذ 839 استجابة إسعافية خلال أيام عيد الفطر شملت مختلف المحافظات في إطار الجاهزية المستمرة لتلبية الحالات الطارئة.

وبيّن مدير مركز طوارئ الصحة العامة الدكتور عبد الحكيم رمضان، في تصريح لمراسلة سانا، أن منظومة الإسعاف تعاملت مع 73 حادث سير، إلى جانب عدد كبير من الحالات الإسعافية المتنوعة.

وأكد رمضان أن فرق الإسعاف والطوارئ تواصل عملها بكامل جاهزيتها على مدار الساعة، بما يضمن سرعة الاستجابة ووصول الخدمات الإسعافية إلى المواطنين في الوقت المناسب.

وتندرج هذه الاستجابات ضمن الخطط التشغيلية التي تعتمدها وزارة الصحة خلال فترات الأعياد، التي تشهد عادةً كثافة في حركة التنقل والنشاط العام، ما يتطلب تعزيز الجاهزية في مراكز الإسعاف والطوارئ المنتشرة في جميع المحافظات.

وتعمل وزارة الصحة بشكل مستمر على تطوير منظومة الإسعاف والطوارئ عبر دعم قدراتها البشرية واللوجستية، بهدف تقليص زمن الاستجابة ورفع مستوى جودة الخدمات الإسعافية المقدمة.

