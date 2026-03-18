صحة اللاذقية تفتتح عيادة “بوابة التعافي” لمعالجة الإدمان

اللاذقية-سانا

افتتحت مديرية الصحة في اللاذقية، أمس، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عيادة “بوابة التعافي” لمعالجة الإدمان، وذلك في مركز الشاطئ الصحي بالمدينة.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح الدكتور محمود عديرة، رئيس شعبة الصحة النفسية في مديرية صحة اللاذقية، أنّ افتتاح هذه العيادة يأتي ضمن خطة وطنية شاملة لمكافحة الإدمان بتمويلٍ ودعم فني من منظمة الصحة العالمية.

وبيّن عديرة أنّ آلية العمل في العيادة تبدأ باستقبال المريض من قبل الممرضة، التي تستخدم أداة تقييم دولية تُعرف بـ “الأسست”، وتعتمد على مجموعة من الأسئلة لتحديد مستوى ودرجة التعاطي لدى المريض.

وأشار إلى أنّه في حال كانت درجة التعاطي بسيطة، يتعامل الطبيب المدرب مع الحالة عبر صرف الأدوية المناسبة، أما الحالات المتوسطة والمتقدمة التي تتطلب إقامة علاجية فتُحال إلى مستشفى ابن رشد في دمشق.

وأكد عديرة أنّ الكادر المشرف على العيادة، الذي يتألف من طبيبين وممرضتين، تلقى تدريبات متخصصة على مرحلتين من قبل منظمة الصحة العالمية، شملت المرحلة الأولى تدريباً نظرياً في محافظة اللاذقية، في حين أُجريت المرحلة الثانية عملياً في مستشفى ابن رشد بدمشق.

وشدد على أنّ العيادة تعمل وفق مبدأ السرية التامة والخصوصية الكاملة لبيانات المرضى، قائلاً: “المتعاطي هو شخص مريض وليس مجرماً، ونحن هنا لمساعدته وتقديم الخدمة العلاجية له، وليس لمعاقبته. شعارنا هو “التغيير يبدأ بخطوة”، وندعو كلّ من يعاني من هذه الآفة إلى التقدم للعيادة وعدم التردد أو الانتظار”.

يأتي افتتاح العيادة كجزء من خطة وزارة الصحة لافتتاح 17 عيادة مماثلة في مختلف المحافظات السورية، إضافة إلى تجهيز مستشفيي ابن رشد وابن خلدون لتقديم خدمات علاجية متقدمة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات الإدمان، والسعي لتحقيق الشفاء الكامل لهم.