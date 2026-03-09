مخبر الأمراض الطارئة بريف دمشق يواصل تعزيز المنظومة التشخيصية وبرامج الترصد الوبائي

ريف دمشق-سانا

يواصل مخبر الأمراض الطارئة التابع لمديرية صحة ريف دمشق، تقديم خدماته المخبرية والتشخيصية المتخصصة، كجزء من جهود وزارة الصحة لتطوير القطاع الطبي، وتعزيز إجراءات الترصد الوبائي وبرامج الصحة العامة.

ويشكل المخبر، بحسب ما ذكرته الوزارة في بيان اليوم الأحد، رافداً أساسياً للمشافي والمراكز الصحية في محافظة ريف دمشق، حيث يؤمن فحوصات دقيقة تدعم التشخيص المبكر للأمراض، وتسهم في متابعة إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية، بما يضمن سلامة المرضى والكوادر الطبية على حد سواء.

وأكدت المديرية أن تطوير عمل المخبر يأتي في إطار خطتها لتوسيع نطاق الخدمات النوعية وتوفير التقنيات اللازمة لرفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى الدور المحوري الذي يؤديه المخبر في دعم الاستجابة الصحية السريعة وتقديم قاعدة بيانات دقيقة لبرامج الصحة العامة.

وكانت وزارة الصحة افتتحت في الـ 19 من شباط الماضي ثمانية أقسام طبية وتشخيصية جديدة في مشفى التل الوطني بريف دمشق، شملت مخبراً للجراثيم وأقساماً للنسائية والتوليد والعمليات، وشعبيتي أطفال وحواضن مزودة بـ 6 حواضن حديثة وعيادة سنية مجهزة بالكامل.