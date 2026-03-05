تاميكو تواصل إنتاج مستحضراتها الدوائية عبر عقود تصنيع مع شركات سورية خاصة

ريف دمشق-سانا

تواصل الشركة الطبية العربية “تاميكو” إنتاج عدد من مستحضراتها الدوائية عبر عقود تصنيع مع شركات دوائية خاصة، بإشراف وزارة الصحة السورية، وذلك بعد تضرر معملها الرئيسي عام 2011، وتوقف العمل لاحقاً في المقر البديل بمنطقة باب شرقي، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار توفر الأدوية في السوق المحلية.

وخلال جولة لـ سانا، في المعمل الرئيسي للشركة (المدمر في منطقة المليحة بريف دمشق)، أوضح مدير الصيانة في تاميكو عامر سامو أن الشركة كانت تضم عدة أقسام إنتاجية تشمل معمل أغذية الأطفال، ومعمل المضادات الحيوية، إضافة إلى المعمل الأساسي للأدوية البشرية، مبيناً أنه تعرض عام 2011 لسقوط قذائف وشظايا جراء اعتداءات النظام البائد على الغوطة، ما أدى إلى دمار جزء كبير منه، وخروجه من الخدمة.

آلية التصنيع والمراقبة الفنية

بدورها أوضحت المديرة الفنية في شركة “تاميكو” منار منصور، أن إنتاج الأقراص الدوائية للشركة يتم حالياً ضمن إحدى شركات القطاع الخاص، بموجب عقد تصنيع لدى الغير، مصدق عليه أصولاً من وزارة الصحة.

ولفتت منصور إلى أن شركة “تاميكو” تتولى تأمين المواد الأولية وتوريدها إلى الشركة المتعاقدة، حيث تحلّل بداية في مخابر تاميكو ثم يعاد تحليلها في مخابر الشركة الخاصة، وبعد مطابقة المواصفات يتم إدخالها ضمن العملية التصنيعية.

وأشارت إلى أن عمليات الإنتاج تتم بإشراف مدير الإنتاج في الشركة المتعاقدة، مع مراقبة فنية مزدوجة من قبل مخابر “تاميكو” ومخابر الشركة الخاصة، وتشمل مراحل التصنيع، بدءاً من التحضير والضغط، وصولاً إلى التغليف والكرتنة.

وبيّنت أن من بين المستحضرات التي يتم تصنيعها حالياً “سيتامول” و”فولفين” و”غلوستات”، مع خطط لتصنيع مستحضرات أخرى مثل “ديكوستامين إكسل” و”تام جيزيك”، مؤكدةً أن الشركة مستمرة في تأمين المواد الأولية عبر طلبات شراء منتظمة، لضمان استمرارية الإنتاج.

التعاون مع القطاع الخاص

من جانبها، أوضحت المديرة الفنية في شركة ألتراميديكا للصناعة الدوائية الدكتورة روعة قطط، أن التعاون مع شركة “تاميكو” يتم بموجب عقد تصنيع وتحليل مصدق من وزارة الصحة، ويتضمن إنتاج عدد من المستحضرات الدوائية لصالح “تاميكو” ضمن خطوط إنتاج الشركة، بما يسهم في دعم استمرارية توفر الأدوية في السوق المحلية وفق المعايير الدوائية المعتمدة.

يُذكر أن الشركة الطبية العربية تاميكو تأسست عام 1956، وتم تأميمها عام 1970، وهي مختصة بصناعة الأدوية وتطويرها، حيث تنتج الكبسولات الدوائية والمضغوطات والأملاح والتحاميل والشرابات السائلة والمعلقة والجافة والقطرات والمراهم والأمبولات، إضافة إلى أغذية الأطفال والسيرومات والأدوية البيطرية.