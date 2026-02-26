الصحة تحدد 29 آذار موعداً لانطلاق حملة “شفاء 4” الطبية بالتعاون مع جهات دولية

دمشق-سانا

حددت وزارة الصحة يوم الـ 29 من آذار القادم، موعداً لإطلاق حملة “شفاء 4” الطبية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وفريق شفاء الطبي (ShifaMed) ومنظمة (MedGlobal)، ومنتدى الأطباء المشارقة في ألمانيا، وذلك في عدد من المحافظات، وتستمر حتى الـ 12 من نيسان المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن الحملة تشمل تغطية تكاليف المستلزمات الطبية لأربع حملات تخصصية، هي جراحة أورام عصبية، وحملة قلبية تداخلية للأطفال، وحملة قلبية تداخلية للكبار، إضافة إلى حملة جراحة قلبية، بما يتيح تنفيذ تدخلات طبية نوعية للحالات المسجلة.

وأوضحت أن جميع الحالات المستفيدة جرى تسجيلها مسبقاً، لضمان تنظيم العمل، وتقديم الرعاية للحالات الأكثر احتياجاً، والمساهمة في تقليص قوائم الانتظار.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم إطلاق أسبوع جراحة قلب الأطفال في محافظة إدلب، بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS)، اعتباراً من الـ28 من شباط الجاري، في إطار دعم الخدمات الصحية، التخصصية في المحافظات.