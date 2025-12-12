الصحة العالمية تؤكد مواصلة دعم جهود سوريا لإعادة بناء أنظمتها وخدماتها الصحية

جنيف-سانا

أكدت منظمة الصحة العالمية مواصلة دعم الجهود الوطنية التي تقودها سوريا لاستعادة الخدمات الصحية الأساسية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وضمان الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة مع إعادة بناء النظام الصحي.

وبمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، قالت المنظمة في منشور لها على منصة “X” : “إن برنامج التغطية الصحية الشاملة في سوريا يهدف إلى إعادة بناء نظام صحي يمكن للناس الاعتماد عليه”، لافتةً إلى “توقيع أول اتفاقية وطنية للرعاية الصحية في سوريا وعرضها عالمياً”.

وفي الشهر الماضي وقّع وزيرا الصحة الدكتور مصعب العلي والمالية محمد يسر برنية، الميثاق الوطني الأول للتغطية الصحية الشاملة في سوريا، الذي يضع خارطة طريق مشتركة لتعزيز النظام الصحي والتخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بالحصول على الرعاية الصحية.