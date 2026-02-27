“سؤال وجواب” فعالية دينية بالقنيطرة لتعزيز الوعي بأحكام الصيام

القنيطرة-سانا

نظم عدد من مساجد محافظة القنيطرة فعالية توعوية تضمنت برنامجاً دينياً تفاعلياً بعنوان “سؤال وجواب”، منها مسجد عثمان بن عفان في قرية صيدا الجولان بريف المحافظة الجنوبي، بإشراف إدارة شؤون المساجد في وزارة الأوقاف، وذلك للإجابة عن أسئلة واستفسارات الأهالي الشرعية المتعلقة بأحكام الصيام والعبادات خلال شهر رمضان المبارك.

وطرح الأهالي عدة تساؤلات خلال الفعالية حول مسائل الصيام والصلاة وسائر العبادات، وجرى تقديم الإجابات والتوضيحات الشرعية، بما يسهم في تصحيح المفاهيم، وتعزيز التطبيق الصحيح للأحكام الدينية.

وأوضح عضو لجنة التدريس الديني والفتوى في مديرية أوقاف القنيطرة، نصر السالم، في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن البرنامج يأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني الصحيح، لافتاً إلى أن صحة العبادة ترتبط بالعلم بأحكامها، ومن المهم سؤال أهل العلم عن كل ما يخص شؤون الدين.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات ضمن خطة مديرية أوقاف القنيطرة لتفعيل الأنشطة الدينية في مساجد المحافظة خلال شهر رمضان، عبر لقاءات تفاعلية مباشرة مع الأهالي، بهدف تعزيز الثقافة الدينية وترسيخ أداء العبادات على الوجه الصحيح.