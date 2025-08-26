مركز الملك سلمان يختتم مشروع الأطراف الصناعية في سوريا بنجاح

نقلا عن واس
مصدر الصورة وكالة الأنباء السعودية

الرياض-سانا

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعه الطبي التطوعي لتركيب الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في سوريا، والذي استمر من الـ 15 إلى الـ 22 من آب الجاري.

وأوضح المركز في تغريدة عبر منصة X أن المشروع أسفر عن تركيب 75 طرفاً صناعياً، وتنفيذ 91 جلسة علاج طبيعي، إلى جانب تقديم 50 كرسياً متحركاً للمستفيدين.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة المبادرات الإنسانية التي ينفذها المركز في سوريا، حيث اختتم أمس أيضاً مشروع القثطرة القلبية للأطفال، في إطار جهوده المستمرة لدعم القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة للمرضى والمصابين.

دراسة علمية تكتشف علاجاً واعداً لاستعادة البصر
وزير الصحة يبحث في جنيف سبل تعزيز استجابة منظمة الصحة العالمية للطوارئ في سوريا
وزير الصحة يبحث مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين سبل التعاون ومواصلة التنسيق الفني والمؤسساتي
المؤتمر الختامي لحملة شفاء… إجراء 670 عملاً جراحياً معظمها نوعية ‏أجريت لأول مرة في سوريا بمشاركة 110 أطباء ‏- فيديو
يوم علمي لأطباء الأسنان في طرطوس
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك