مركز الملك سلمان يختتم مشروع الأطراف الصناعية في سوريا بنجاح

الرياض-سانا

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعه الطبي التطوعي لتركيب الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في سوريا، والذي استمر من الـ 15 إلى الـ 22 من آب الجاري.

وأوضح المركز في تغريدة عبر منصة X أن المشروع أسفر عن تركيب 75 طرفاً صناعياً، وتنفيذ 91 جلسة علاج طبيعي، إلى جانب تقديم 50 كرسياً متحركاً للمستفيدين.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة المبادرات الإنسانية التي ينفذها المركز في سوريا، حيث اختتم أمس أيضاً مشروع القثطرة القلبية للأطفال، في إطار جهوده المستمرة لدعم القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة للمرضى والمصابين.