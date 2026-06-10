ارتفاع إصابات إيبولا المؤكدة في الكونغو إلى 598 حالة‎

كينشاسا-سانا



ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 598 حالة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكرت رويترز أن بيانات حكومية أظهرت اليوم الإثنين أن الحالات المؤكدة تشمل 115 وفاة.



وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الجهود الرامية إلى تتبع مخالطي المصابين بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية أحرزت تقدماً ملحوظاً، إلا أنها لا تزال دون المستوى المطلوب لاحتواء تفشي المرض.