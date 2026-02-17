“أغاني عالبال”.. حفل يعيد وهج الطرب الأصيل بدار الأوبرا بدمشق

دمشق-سانا

احتضنت قاعة الدراما في دار الأوبرا بدمشق حفلاً غنائياً بعنوان “أغاني عالبال” أحياه المغني سليمان حرفوش برفقة أوركسترا “قصيد” بقيادة المايسترو كمال سكيكر، في أمسية أعادت إحياء مختارات من الأغنية العربية الكلاسيكية بروح موسيقية معاصرة، وسط حضور جماهيري.

واستعادت الأمسية التي أقيمت أمس الإثنين الموروث الغنائي برؤية حديثة، فجاء الحفل رحلة موسيقية في الذاكرة الطربية، حيث مزج حرفوش بين الأعمال التراثية والأغنيات التي رسخت في وجدان الجمهور العربي، مقدماً إياها بأسلوب يحافظ على هويتها اللحنية الأصلية مع إضافات توزيع أوركسترالي حديث، صاغها المايسترو سكيكر بما ينسجم مع طبيعة الأوركسترا الشرقية.

وتميّز الأداء بحضور صوتي متماسك لحرفوش وقدرة واضحة على التنقل بين المقامات والإحساس التعبيري، ما منح الأغاني بعداً وجدانياً عززه الأداء المنضبط لأوركسترا “قصيد” التي ضمت مجموعة من العازفين، قدموا مصاحبة موسيقية متقنة حافظت على روح الأعمال الأصلية مع إثراء هارموني مدروس.

تنوع برنامج الحفل

استُهلت الأمسية بمقطوعة “سماعي” بتوزيع المايسترو كمال سكيكر، تلاها موشح “رماني” من ألحان داود حسني وتوزيع سكيكر، ثم أغنية “الحبايب” كلمات فوزي المغربي وألحان زهير العيساوي، أعقبتها أغنية “مشغول عليك” كلمات فتحي قورة وألحان أحمد صدقي، وأغنية “سمرا يا سمرا” كلمات أحمد منصور وألحان كارم محمود.

كما قدم حرفوش أغنية “أخد حبيبي” كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان محمد سلطان، وأغنية “بتقول وتعيد لمين” كلمات عبد الوهاب محمد وألحان كمال الطويل، إضافة إلى أغنية “أوعدك” كلمات مجدي نجيب وألحان محمد سلطان، قبل أن يختتم الحفل بأغنية “وينن” من كلمات وألحان الأخوين رحباني.

وتخلل الأمسية أيضاً تقديم عملين جديدين هما “بوقف ع كتف” كلمات فؤاد شلغين وألحان كمال سكيكر، و“يا طير الحمام” كلمات وألحان عيسى النجار، لتشكّل مجتمعة لوحة موسيقية متكاملة تنقلت بين الموشح، والطرب الأصيل، والأغنية الحديثة ذات الامتداد التراثي.

استعادة الموروث الغنائي

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح المغني سليمان حرفوش أن اختيار برنامج الحفل جاء بهدف استعادة الموروث الغنائي الراسخ في وجدان الناس والتذكير بأعمال شكلت جزءاً من الذاكرة الموسيقية العربية، مبيناً أن إعداد البرنامج كان تحدياً بسبب الحرص على تقديم أعمال قريبة من الجمهور، مع الحفاظ على قيمتها الفنية.

ولفت الى أن التوزيعات الموسيقية صُممت بعناية للحفاظ على اللحن الأساسي المعروف مع إضافة لمسات هارمونية خفيفة تناسب الأداء الأوركسترالي دون تشويه الهوية الأصلية للأعمال.

وأكدت الأمسية، من خلال الحضور الجماهيري والتفاعل الكبير، استمرار مكانة الأغنية الطربية في المشهد الثقافي السوري، وقدرتها على الجمع بين الأجيال عبر لغة موسيقية مشتركة تستند إلى الأصالة وتواكب في الوقت ذاته الذائقة المعاصرة.