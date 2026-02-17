مدارات فنية.. معرض فني في ثقافي صافيتا بطرطوس

طرطوس-سانا

افتُتح في المركز الثقافي بمدينة صافيتا في طرطوس معرض فني تشكيلي بعنوان “مدارات فنية”، بمشاركة عشرة فنانين من المحافظة قدّموا 46 عملاً متنوع الأحجام والتقنيات، عكست موضوعات طبيعية وإنسانية واجتماعية، إضافة إلى البورتريه، وذلك تحت إشراف الفنانين عدنان سمعان وبتول عيسى.

ويقدّم المعرض تجارب بصرية تنتمي إلى مدارس فنية متعددة، منها السريالية والتعبيرية والتكعيبية والواقعية والكلاسيكية والانطباعية، حيث عبّر كل فنان عن رؤيته الخاصة من خلال أدواته ومفرداته التشكيلية، مستخدماً خامات متنوعة بين الفحم والألوان الخشبية والمائية وغيرها.

وأوضح المشرف على المعرض الفنان التشكيلي عدنان سمعان في تصريح لـ سانا، أن المعرض يهدف إلى التأكيد على أهمية الفن بوصفه لغة تعبيرية قادرة على نقل مشاعر الفنانين وواقعهم وأفكارهم، وإبراز قيم المحبة والقوة والأمل والتفاؤل والحزن والعنفوان، مبيناً أن تنوع المدارس المشاركة يعكس غنى التجربة التشكيلية في المحافظة.

من جهتها، أشارت الفنانة الشابة لجين درويش إلى أنها بدأت الرسم كهواية قبل أن تعمل على تطوير موهبتها وصقلها تحت إشراف الفنان سمعان، لافتة إلى أنها انطلقت من خامات التظليل والفحم والألوان الخشبية، وتسعى حالياً إلى إتقان فن البورتريه، مبينة أن لوحاتها يغلب عليها طابع التفاؤل، وأن المعرض شكّل فرصة للتعرّف على أساليب الفنانين المشاركين والاطلاع على تجاربهم الفنية وأدواتهم التشكيلية.

بدورها، أوضحت الفنانة الشابة سارة موسى أنها شاركت بخمس لوحات من المدرسة الكلاسيكية والبورتريه، مبينة أن شغفها بالرسم تبلور خلال دراستها في كلية الهندسة المعمارية، حيث طوّرت موهبتها من استخدام الألوان الخشبية إلى الزيتي والأكريليك، وأدخلت مادة الجفصين في بعض أعمالها لإضفاء واقعية وبروز فني على اللوحات.

يُذكر أن المعرض يستمر حتى يوم الأحد الثاني والعشرين من الشهر الجاري.