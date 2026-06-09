كتاب جماعي بعنوان “‌‎مدّ البوح وجزر الحرب”… ثلاثون كاتباً يوثقون ذاكرة ‏السوريين

IMG 9762 1 كتاب جماعي بعنوان "‌‎مدّ البوح وجزر الحرب"... ثلاثون كاتباً يوثقون ذاكرة ‏السوريين

حمص-سانا‏

وثّق ثلاثون كاتباً من مختلف المحافظات السورية شهاداتهم ‏وتجاربهم الإنسانية خلال سنوات الثورة في كتاب جماعي حمل ‌‏عنوان “مدّ البوح وجزر الحرب”، جرى توقيعه اليوم الثلاثاء ‏في المركز الثقافي بحمص، بالتزامن مع تكريم المشاركين في ‌‏إصداره‎.‎

شهادات من الألم والتحرر

IMG 9744 كتاب جماعي بعنوان "‌‎مدّ البوح وجزر الحرب"... ثلاثون كاتباً يوثقون ذاكرة ‏السوريين

وأوضحت المشرفة على الكتاب الكاتبة حلا كردية، في تصريح ‏لمراسلة سانا، أن العمل استغرق نحو سبعة أشهر من ‏الإعداد ‏والتنسيق، بمشاركة كتّاب من حمص وحماة وحلب وإدلب ‏ودرعا ودمشق، بهدف تحويل التجارب السورية إلى شهادة ‌‏مكتوبة تحفظ الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة‎.‎

وبيّنت كردية أن الكتاب يتألف من فصلين، يضم الأول ثلاثين ‏رسالة كتبها سوريون، وتناولت ما شهدته مناطقهم من جرائم ‌‏وانتهاكات من قبل النظام البائد خلال سنوات الثورة، فيما ‏خُصص الثاني لتوثيق مشاعر المشاركين في يوم التحرير ‏ولحظة ‏سقوط نظام الأسد، وما رافقها من آمال بمستقبل أفضل‎.‎

وأكدت كردية أن الكتاب يمثل وثيقة أدبية وإنسانية تسعى إلى ‏صون الذاكرة السورية من النسيان، مشيرةً إلى أن إصداره تم ‌‏بدعم من دار لقمان المصرية للنشر، التي تبنت المشروع ‏وأسهمت في إخراجه إلى النور‎.‎

أصوات من المحافظات

IMG 9765 كتاب جماعي بعنوان "‌‎مدّ البوح وجزر الحرب"... ثلاثون كاتباً يوثقون ذاكرة ‏السوريين

من جهتها، أوضحت الكاتبة راما نور الدين من حلب، أن ‏مشاركتها جاءت من خلال نص بعنوان “آثار الركام من حلب ‏إلى ‏حماة”، تناولت فيه تجربتها خلال سنوات الدراسة الجامعية ‏وما رافقها من مخاطر وظروف قاسية، بينها التعرض لأعمال ‌‏القنص، وما تركته الحرب من آثار إنسانية ونفسية عميقة‎.‎

بدوره، أشار الكاتب بدر الحمدي من حماة إلى أن رسالته ‏تناولت ما تعرضت له المحافظة من ظلم ومعاناة خلال سنوات ‌‏الثورة، مؤكداً أن ما عاشه السوريون كان واقعاً قاسياً انعكس في ‏الكتابة الأدبية بوصفها وسيلة لنقل الألم وتوثيق تفاصيله‎.‎

وتخلل الحفل توقيع نسخ من الكتاب، وتوزيع شهادات تكريمية ‏على المشاركين، تقديراً لجهودهم في إنجاز عمل جماعي ‏يوثق ‏جانباً من ذاكرة السوريين، ويعيد عبر الأدب رواية ما حملته ‏سنوات الحرب من وجع وتحولات وأمل‎.‎

IMG 9755 1 كتاب جماعي بعنوان "‌‎مدّ البوح وجزر الحرب"... ثلاثون كاتباً يوثقون ذاكرة ‏السوريين
IMG 9758 كتاب جماعي بعنوان "‌‎مدّ البوح وجزر الحرب"... ثلاثون كاتباً يوثقون ذاكرة ‏السوريين
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