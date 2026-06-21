استبدال أجزاء من شبكة مياه حوش عرب بريف دمشق ورفع كفاءة التوزيع لنحو 7500 مواطن

ريف دمشق-سانا

تواصل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق تنفيذ أعمال تأهيل شبكة مياه الشرب في بلدة حوش عرب بمنطقة القلمون، بهدف تحسين واقع التزويد المائي ورفع كفاءة الشبكة.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد أن الأعمال شملت تنفيذ خط تجميعي يربط أربع آبار تبلغ غزارتها الإجمالية نحو 45 م³/سا بخزان أرضي بسعة 500 م³، ومنه إلى خزان عال بسعة 300 م³ لتعزيز كفاءة التوزيع ورفع مستوى الضاغط المائي.

وأوضحت الوزارة أنه جرى استبدال أجزاء من الشبكة القديمة والاستعاضة عنها بأخرى جديدة بطول يصل إلى 2500 متر، الأمر الذي يسهم في تحسين الاستقرار المائي ولا سيما في المناطق المرتفعة التي كانت تعاني ضعف وصول المياه وذلك لتخديم نحو 7500 مواطن في البلدة، ضمن خطة تشمل تأهيل وتحديث شبكات مياه الشرب في عدد من مناطق ريف دمشق.

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق، وضعت يوم الخميس الماضي بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية، أربع آبار في معضمية الشام بريف دمشق بالخدمة بعد استكمال أعمال تأهيلها، بهدف تحسين واقع مياه الشرب وتعزيز استقرار التزويد المائي في المنطقة.