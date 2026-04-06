تموين ريف دمشق يرصد مخالفات ويغلق محلاً لبيع اللحوم

ريف دمشق-سانا

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق محلاً لبيع اللحوم، ونظمت عدداً من الضبوط بحق فعاليات تجارية مخالفة، وذلك خلال جولات ميدانية رقابية نفذتها دورياتها في عدد من أسواق المحافظة، بهدف ضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين التموينية النافذة.

وذكرت المديرية عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الإثنين أن الدوريات رصدت خلال الجولات عدة مخالفات تموينية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، والامتناع عن تداول الفواتير النظامية، حيث تم تنظيم الضبوط القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق القوانين المعمول بها.

كما سحبت الفرق الرقابية عينات من لحوم الخروف من بعض المحال التجارية لإخضاعها للتحليل الفني، والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة، إضافة إلى إغلاق أحد المحال المخالفة وتشميعه بالشمع الأحمر أصولاً.

وأكدت المديرية استمرار تكثيف الجولات الرقابية في مختلف الأسواق، للتصدي لأي محاولات غش أو تلاعب بالأسعار بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار الواقع التمويني في محافظة ريف دمشق.

وتكثف مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات خلال الفترة الحالية من رقابتها على الأسواق، بالتزامن مع الجهود الحكومية لضبط الأسعار، وتحسين جودة المواد المطروحة، ومنع حالات الغش والاحتكار، بما يضمن استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.