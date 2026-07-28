فرق الدفاع المدني تخمد الحريق الحراجي الذي اندلع في قرية الكبينة باللاذقية

دمشق-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية، اليوم الثلاثاء، الحريق الحراجي الذي اندلع في قرية الكبينة بريف المحافظة، وذلك بعد أكثر من 10 ساعات من العمل المتواصل في ظروف بالغة الخطورة.

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، أن الحريق كان قد اندلع أثناء تنفيذ فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع عملية لإزالة الألغام، والتي أسفرت عن استشهاد عنصر من وزارة الدفاع وإصابة آخر، وأدت إلى امتداد النيران إلى الأراضي الحراجية المجاورة، وصولاً لقرية الجب الأحمر.

وأكد أن فرق الإطفاء استجابت على الفور لحادثة الحريق وعملت على عدة محاور للحد من انتشاره، بالتزامن مع تنفيذ فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام عمليات مسح تقني، وتأمين للمناطق والطرق الملوثة بالألغام ومخلفات الحرب.

تحديات الاستجابة

وأوضح الدفاع المدني أن عمليات الاستجابة واجهت تحديات كبيرة تمثلت بانتشار الألغام ومخلفات الحرب، إضافة إلى اشتداد سرعة الرياح التي ساهمت في زيادة خطر امتداد الحريق، إلا أن التنسيق الميداني بين الفرق أسهم في السيطرة على الحريق وإخماده، لافتاً إلى متابعة الفرق حالياً عمليات التبريد والمراقبة للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران.



ويسعى الدفاع المدني إلى نشر التوعية لتجنب حدوث حرائق عبر قنواته الرسمية من خلال التأكيد على التزام المواطنين بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.