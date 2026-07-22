تحذيرات في اللاذقية من السباحة واستخدام القوارب نتيجة ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح

اللاذقية- سانا

طلبت مديرية الإعلام في محافظة اللاذقية من كل المواطنين، الامتناع عن السباحة وعدم الإبحار أو استخدام الزوارق والقوارب الصغيرة اعتباراً من صباح غد الخميس ولغاية فجر الأحد القادم، نظراً لاضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج ونشاط الرياح.

وأهابت المديرية في بيان نشرته في قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، بالجميع الابتعاد عن الشواطئ وكواسر الرياح خلال هذه الفترة حفاظاً على السلامة العامة وتجنباً لأي مخاطر، مشيرة إلى أن الالتزام بالتعليمات يحمي الجميع.

وكان الدفاع المدني أعلن أمس أن جميع مناطق الساحل ستتأثر برياح جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/ساعة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 0.5 و1 متر، حيث تُصنف الحالة ضمن المخاطر المعتدلة، وقد تؤثر في حركة القوارب الصغيرة وأعمال الصيد والملاحة الساحلية.