إخماد حريق في أراضٍ زراعية وحراجية بقرية الدويركة في اللاذقية

DJI 0323 إخماد حريق في أراضٍ زراعية وحراجية بقرية الدويركة في اللاذقية
DCIM100MEDIADJI_0323.JPG

اللاذقية-سانا

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة اللاذقية بالتعاون مع مديرية الزراعة اليوم من إخماد حريق اندلع في أراضٍ زراعية وحراجية بقرية الدويركة التابعة لناحية كنسبا بريف المحافظة.

dji fly 20250912 184736 320 1757692063708 photo optimized إخماد حريق في أراضٍ زراعية وحراجية بقرية الدويركة في اللاذقية

وأوضح قائد فريق الإطفاء في الدفاع المدني محمد عبيد في تصريح لمراسل سانا أن الفرق تمكنت بعد جهود استمرت نحو ثماني ساعات من السيطرة على معظم الحريق والحد من توسعه، وبدأت بعدها أعمال التبريد لضمان عدم تجدد اشتعاله.

وأشار عبيد إلى أن أضرار الحريق شملت 15 هكتاراً من المساحات الزراعية والحراجية.

وشهدت العديد من مناطق محافظة اللاذقية مؤخراً اندلاع حرائق في أراضٍ زراعية وحراجية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرياح الجافة، وقامت فرق الدفاع المدني بإخمادها رغم التحديات التي واجهتها كالتضاريس الوعرة، وانتشار مخلفات الحرب من حقبة النظام البائد.

dji fly 20250912 184822 325 1757692131236 photo optimized إخماد حريق في أراضٍ زراعية وحراجية بقرية الدويركة في اللاذقية
dji fly 20250912 184718 317 1757692091597 photo optimized إخماد حريق في أراضٍ زراعية وحراجية بقرية الدويركة في اللاذقية
20250912 185222 إخماد حريق في أراضٍ زراعية وحراجية بقرية الدويركة في اللاذقية
20250912 185140 إخماد حريق في أراضٍ زراعية وحراجية بقرية الدويركة في اللاذقية
20250912 185132 إخماد حريق في أراضٍ زراعية وحراجية بقرية الدويركة في اللاذقية
20250912 185101 إخماد حريق في أراضٍ زراعية وحراجية بقرية الدويركة في اللاذقية
20250912 185056 إخماد حريق في أراضٍ زراعية وحراجية بقرية الدويركة في اللاذقية
جولة مصورة في مدرج بصرى الأثري.. إرث معماري يجسد روعة الفن المعماري في مدينة درعا
بدء توزيع بذار البطاطا المستوردة على فلاحي حماة
تمهيداً لتأسيس نقابة الآثاريين السوريين.. اجتماع للآثاريين بالمنطقة الوسطى
وزير الطوارئ لـ سانا: فرق الإطفاء تستجيب لأكثر من 4000 حريق خلال 3 أشهر في سوريا
ساعياً للعالمية.. الشاب محمد أسعد يبدع في فن الرسم بالخيط والمسمار “الفيلوغرافيا”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك