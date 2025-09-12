إخماد حريق في أراضٍ زراعية وحراجية بقرية الدويركة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة اللاذقية بالتعاون مع مديرية الزراعة اليوم من إخماد حريق اندلع في أراضٍ زراعية وحراجية بقرية الدويركة التابعة لناحية كنسبا بريف المحافظة.

وأوضح قائد فريق الإطفاء في الدفاع المدني محمد عبيد في تصريح لمراسل سانا أن الفرق تمكنت بعد جهود استمرت نحو ثماني ساعات من السيطرة على معظم الحريق والحد من توسعه، وبدأت بعدها أعمال التبريد لضمان عدم تجدد اشتعاله.

وأشار عبيد إلى أن أضرار الحريق شملت 15 هكتاراً من المساحات الزراعية والحراجية.

وشهدت العديد من مناطق محافظة اللاذقية مؤخراً اندلاع حرائق في أراضٍ زراعية وحراجية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرياح الجافة، وقامت فرق الدفاع المدني بإخمادها رغم التحديات التي واجهتها كالتضاريس الوعرة، وانتشار مخلفات الحرب من حقبة النظام البائد.