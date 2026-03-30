اجتماع في مدينة الحفة بريف اللاذقية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مناطق العودة

اللاذقية-سانا

عقدت المديريات الخدمية في محافظة اللاذقية اليوم الإثنين اجتماعاً موسعاً في المركز الثقافي بمدينة الحفة بريف اللاذقية، ضم مدير منطقة الحفة ورؤساء بلديات ناحيتي سلمى وكنسبا، واتحاد فلاحي المحافظة، بهدف وضع إطار تنسيقي متكامل يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المناطق التي عاد اليها أهلها، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالعمل الخدمي والتنفيذي.

وناقش المجتمعون خلال الاجتماع، الاحتياجات الفعلية لمناطق العودة، والخروج بإطار تنسيقي يضمن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات، أبرزها تحديد تلك الاحتياجات الأساسية على مستوى الخدمات والبنية التحتية وجمع وتحديث البيانات المتعلقة بالمناطق المستهدفة بشكل دقيق ومنهجي، وتوحيد مصادر المعلومات بين المديريات الخدمية والبلديات والجهات المحلية.

وأكد المجتمعون ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية تُعتمد عليها في إعداد الدراسات والمشاريع المستقبلية، وتعزيز قنوات التواصل، بين الجهات التنفيذية لتسريع الاستجابة للاحتياجات الخدمية.

وشكل الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه منصة تنسيقية مهمة تهدف إلى تمكين المديريات الخدمية من الحصول على بيانات تفصيلية ومحدثة حول واقع تلك المناطق، تشمل أعداد السكان، والواقع الخدمي، وأولويات التدخل في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي القائم على التخطيط المبني على البيانات الدقيقة، ودعم جهود الاستقرار وإعادة الحياة إلى المناطق التي يعود إليها أهلها من خلال تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية تسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتضمن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية.