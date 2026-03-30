اجتماع في مدينة الحفة بريف اللاذقية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مناطق العودة

20260330 123940 اجتماع في مدينة الحفة بريف اللاذقية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مناطق العودة

اللاذقية-سانا

عقدت المديريات الخدمية في محافظة اللاذقية اليوم الإثنين اجتماعاً موسعاً في المركز الثقافي بمدينة الحفة بريف اللاذقية، ضم مدير منطقة الحفة ورؤساء بلديات ناحيتي سلمى وكنسبا، واتحاد فلاحي المحافظة، بهدف وضع إطار تنسيقي متكامل يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المناطق التي عاد اليها أهلها، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالعمل الخدمي والتنفيذي.

20260330 123543 اجتماع في مدينة الحفة بريف اللاذقية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مناطق العودة

وناقش المجتمعون خلال الاجتماع، الاحتياجات الفعلية لمناطق العودة، والخروج بإطار تنسيقي يضمن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات، أبرزها تحديد تلك الاحتياجات الأساسية على مستوى الخدمات والبنية التحتية وجمع وتحديث البيانات المتعلقة بالمناطق المستهدفة بشكل دقيق ومنهجي، وتوحيد مصادر المعلومات بين المديريات الخدمية والبلديات والجهات المحلية.

وأكد المجتمعون ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية تُعتمد عليها في إعداد الدراسات والمشاريع المستقبلية، وتعزيز قنوات التواصل، بين الجهات التنفيذية لتسريع الاستجابة للاحتياجات الخدمية.

20260330 123530 اجتماع في مدينة الحفة بريف اللاذقية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مناطق العودة

وشكل الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه منصة تنسيقية مهمة تهدف إلى تمكين المديريات الخدمية من الحصول على بيانات تفصيلية ومحدثة حول واقع تلك المناطق، تشمل أعداد السكان، والواقع الخدمي، وأولويات التدخل في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي القائم على التخطيط المبني على البيانات الدقيقة، ودعم جهود الاستقرار وإعادة الحياة إلى المناطق التي يعود إليها أهلها من خلال تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية تسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتضمن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية.

20260330 124713 اجتماع في مدينة الحفة بريف اللاذقية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مناطق العودة
