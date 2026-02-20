الأشغال العامة تتابع واقع مشاريع الإسكان في اللاذقية وتشكل لجنة لمتابعة وتسريع تنفيذها

اللاذقية-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع محافظ اللاذقية محمد عثمان واقع القطاعين العمراني والإسكاني في المحافظة، والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع السكنية، وسبل معالجة الصعوبات التي تعوق إنجازها.

وركز الاجتماع، الذي عُقد في مبنى المحافظة أمس الخميس، بحضور المؤسسات التابعة للوزارة والجهات المعنية في الإدارة المحلية، على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات وزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية من جهة، ومؤسسات وزارة الأشغال العامة والإسكان من جهة أخرى، بما يسهم في رفع وتيرة العمل وتقديم مقترحات حلول عملية.

وتناول المجتمعون واقع عمل المؤسسة العامة للإسكان ومشاريعها في المحافظة، ولاسيما مشاريع السكن الشبابي والادخاري والعمالي ومساكن متضرري الزلزال، إضافة إلى احتياجات الشركة العامة للدراسات الهندسية والمشاريع الإشرافية، مؤكدين ضرورة دعم الكوادر الفنية وتعزيز التنسيق مع الجهات الأكاديمية ونقابة المهندسين.

كما تناول المجتمعون واقع المؤسسة السورية للبناء والتشييد، وسبل العمل على تسريع تنفيذ المشاريع المتعثرة، إلى جانب مناقشة قضايا التعاون السكني واحتياجاته التنظيمية والإجرائية.

وأشار المجتمعون إلى أهمية التخطيط المكاني ومراجعة المخططات التنظيمية وتحديثها وفق متطلبات المرحلة.

وفي ختام الاجتماع، تم تشكيل لجنة إنجاز اللاذقية لمتابعة وتسريع تنفيذ المشاريع ورفع المقترحات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة، بما يسهم في تحسين واقع الخدمات والمشاريع الإسكانية في المحافظة.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لبرامج التخطيط العمراني وتطوير قطاع الإسكان، ولاسيما في المحافظات التي تشهد توسعاً عمرانياً وحاجة متزايدة للمشاريع السكنية والخدمية، بما ينسجم مع أولويات التعافي وإعادة التأهيل وتحسين جودة الخدمات.