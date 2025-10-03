السيطرة على حريق حراجي قرب قلعة صلاح الدين بريف اللاذقية دون أضرار بالقلعة

IMG 20251003 WA0007 2 السيطرة على حريق حراجي قرب قلعة صلاح الدين بريف اللاذقية دون أضرار بالقلعة

اللاذقية-سانا

اندلع حريق حراجي اليوم في الجهة الغربية من قلعة صلاح الدين بريف اللاذقية، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أضرار في جدران القلعة التاريخية وأبراجها.

IMG 20251003 WA0008 copy السيطرة على حريق حراجي قرب قلعة صلاح الدين بريف اللاذقية دون أضرار بالقلعة

وأوضح مدير الآثار والمتاحف أنس حج زيدان في تصريح لـ سانا، أن الحريق شبّ في منطقة حرجية قرب القلعة، وتمكنت فرق الإطفاء والدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده تماماً بمؤازرة الحوامات؛ نظراً لوعورة المكان وصعوبة الوصول إليه.

ولفت زيدان إلى أن المساحة الإجمالية التي طالها الحريق تقدر بحوالي 1.5 دونم، مشيراً إلى أن المديرية قامت بالكشف على الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت المنطقة شهدت عام 2021 حريقاً واسع النطاق أدى إلى تضرر مساحات كبيرة من الغطاء النباتي، ما أسفر عن خسائر بيئية ملحوظة شملت الأشجار الحراجية والنباتات الطبيعية.

