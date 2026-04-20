انطلاق معرض الكتاب بجامعة حلب بمشاركة عربية ودولية واسعة

حلب-سانا

انطلقت اليوم في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حلب فعاليات معرض الكتاب، ضمن نشاطات الأسبوع العلمي الدولي الأول، بمشاركة نحو 25 دار نشر عربية ودولية.

ويهدف المعرض إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى الشباب، وتوثيق الروابط بين الطلاب ودور النشر، إضافة إلى تبادل الخبرات وتوفير أحدث المراجع العلمية والأدبية.

مشاركة واسعة من دور النشر

أوضح الدكتور محمد طه عثمان مدير دار موزاييك للدراسات والنشر، أن المشاركة تأتي دعماً للمشهد الثقافي في الجامعة، مشيراً إلى أن المعرض يُعد الأول من نوعه بهذا التنوع والعدد من الدور المشاركة.

كما أشار إلى أن الدار تعرض بالتعاون مع خمس وكالات عربية، مجموعة واسعة من الروايات المترجمة التي تدخل السوق السورية لأول مرة، إلى جانب إصدارات متخصصة في الدراسات الأدبية والنقدية والبحث العلمي.

تفاعل طلابي وإثراء معرفي

أكد عدد من الطلبة أهمية المعرض في سد الفجوات التي قد تتركها المناهج الدراسية التقليدية، حيث عبّرت الطالبة شهد جواد عن سعادتها بالعثور على كتب تخصصية تخدم دراستها الجامعية، فيما رأت الطالبة ليان مقرش أن المعرض يشكل فرصة لتعزيز الصلة بالكتاب، بينما أشاد الطالب مجد حبوب بجودة التنظيم وتنوع دور النشر المشاركة.

ويضم المعرض مئات العناوين التي تتنوع بين كتب الأطفال، التراث، الدراسات الصوفية، الفلسفية، والأدبية، ويستمر طيلة فترة انعقاد الأسبوع العلمي في الجامعة، ليكون خطوة أولى نحو عودة المعارض الكبرى المتخصصة إلى الساحة الثقافية السورية.

وتأتي إقامة معرض الكتاب ضمن الأسبوع العلمي الدولي الأول الذي أطلقته جامعة حلب اليوم، بمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين من داخل سوريا وخارجها.