قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتقيم حاجزاً عسكرياً

القنيطرة-سانا

توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزاً عسكرياً ‏غرب قرية صيدا الجولان.‏

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة مؤلفة من سبع آليات عسكرية توغلت عبر بوابة تل أبو الغيثار، وتوجهت خمس آليات ‏منها نحو قرية الرزانية، فيما تمركزت آليتان غرب قرية الحانوت.‏

وأضاف المراسل: إن قوات الاحتلال أقامت حاجزاً عسكرياً غرب قرية صيدا الجولان، وأوقفت المارة وفتشتهم، بالتزامن مع ‏تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء المنطقة.‏

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، مساء أمس الأحد، محيط مزرعة أبو رجم التابعة لقرية صيدا الجولان بأربع ‏قذائف مدفعية، سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة من دون تسجيل إصابات.‏

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ‏واعتداءاته على الأهالي، وما يرافقها من مداهمات واعتقالات وتجريف للأراضي وقصف مدفعي.‏

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وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية ‏ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل ‏بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.‏