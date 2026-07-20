قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتقيم حاجزاً عسكرياً

القنيطرة-سانا
توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزاً عسكرياً غرب قرية صيدا الجولان.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة مؤلفة من سبع آليات عسكرية توغلت عبر بوابة تل أبو الغيثار، وتوجهت خمس آليات منها نحو قرية الرزانية، فيما تمركزت آليتان غرب قرية الحانوت.
وأضاف المراسل: إن قوات الاحتلال أقامت حاجزاً عسكرياً غرب قرية صيدا الجولان، وأوقفت المارة وفتشتهم، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء المنطقة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، مساء أمس الأحد، محيط مزرعة أبو رجم التابعة لقرية صيدا الجولان بأربع قذائف مدفعية، سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة من دون تسجيل إصابات.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، واعتداءاته على الأهالي، وما يرافقها من مداهمات واعتقالات وتجريف للأراضي وقصف مدفعي.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.