الرئيس الشرع خلال افتتاح مطار دير الزور: نعمل على خطط تنموية تشمل جميع محافظات المنطقة الشرقية

دير الزور-سانا

أكد الرئيس أحمد الشرع أن الحكومة السورية تعمل على خطط تنموية تشمل جميع محافظات المنطقة الشرقية دير الزور والحسكة والرقة.‏



وقال الرئيس الشرع عبر تقنية الاتصال المرئي خلال افتتاح مطار دير الزور الدولي، اليوم الأربعاء إن “مطار دير الزور تحول من مكان كان يحمل ‏القنابل تلقى على الدور والمساكن والمزارع إلى أن يكون صلة وصل ما بين الداخل ‏والداخل والعالم الخارجي والداخل”.‏



وأضاف ” إننا نشارك أهالي دير الزور فرحتهم بافتتاح المطار وهم يستحقون أكثر من ذلك بكثير”، مبينا أن الحكومة تعمل على خطط تنموية تشمل دير الزور والحسكة والرقة.‏

دير الزور.. مشفى لأمراض السرطان



وكشف الرئيس الشرع عن وجود مشروع لمدينة صناعية كبيرة فيها صناعات غذائية وصناعات للبتروكيمياويات لتصدر المنتجات بشكل مباشر من دير الزور إلى جميع أنحاء العالم.

وقال أيضا ” إننا سننشئ مستشفى لأمراض السرطان في دير الزور بتكلفة تقدر بنحو 21 مليون ‏دولار”.‏

وأضاف: “سيبدأ قريباً تنفيذ مشروع الطريق الدولي بين دمشق ودير الزور ذهاباً وإياباً، بعد ‏استكمال الدراسات اللازمة، بتكلفة تقديرية تتراوح بين 275 و300 مليون دولار”.‏

وتوجه الرئيس الشرع في ختام كلمته بالشكر الجزيل لهيئة الطيران السورية على الجهود المضنية والاهتمام البالغ الذي قدمه رئيس الهيئة خلال الفترة الماضية لإنشاء مطار دير الزور.

وكان مطار دير الزور الدولي، استقبل اليوم الأربعاء، أول رحلتي طيران للخطوط الجوية السورية إحداهما داخلية قادمة من دمشق، والثانية دولية قادمة من الكويت بعد توقف دام لسنوات طويلة.

وتسهم عودة مطار دير الزور الدولي للخدمة في تخفيف أعباء السفر والتنقل، وتختصر على المسافرين عناء الانتقال والترانزيت عبر المحافظات أو المطارات الأخرى، وتوفر الوقت والجهد، وتمنحهم خيارات سفر أكثر سهولة.