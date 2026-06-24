وزارة الإدارة المحلية تطلق البرنامج الوطني لرصد ‏ملوثات المياه من المصادر غير المضبوطة‎

‎دمشق-سانا

‎أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، اليوم ‏الأربعاء، البرنامج الوطني لرصد ملوثات المياه من المصادر ‏غير المضبوطة، والتي تشمل مياه المناهل والآبار والصهاريج ‏الخاصة، بهدف تعزيز منظومة السلامة المائية في البلاد، ‏والكشف المبكر عن مصادر التلوث، ودعم القرار البيئي ‏والصحي، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحد من ‏المخاطر المرتبطة بتلوث المياه.

وجاء إطلاق هذا البرنامج خلال فعالية أقيمت في مبنى ‏الوزارة بدمشق، بحضور ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية ‏والبيئة والصحة والطاقة.‎

تعزيز إجراءات الوقاية والحد من المخاطر

وتركز أهداف البرنامج على المساهمة الصحية في تقييم ‏صلاحية المياه للاستهلاك البشري، وتعزيز إجراءات الوقاية ‏والإنذار المبكر، والحد من المخاطر المرتبطة بالمياه الملوثة، ‏كما يتيح على الصعيد البيئي، توصيفاً دقيقاً لواقع جودة المياه، ‏ويساعد في تحديد بؤر ومصادر التلوث، ويدعم منظومة ‏الرصد البيئي الوطنية.

كما يوفر هذا البرنامج قاعدة بيانات علمية موثوقة تدعم عملية ‏اتخاذ القرار البيئي والصحي، وتسهم في رسم السياسات ‏العامة وخطط التدخل الفعّالة، في ظل التزايد المستمر ‏للاعتماد على مصادر المياه البديلة، ما يرفع من احتمالية ‏تعرضها للتلوث الجرثومي والكيميائي.

‎ ‎دعم صناع القرار واتخاذ الإجراءات المناسبة

وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة يوسف شرف في ‏تصريح لـ سانا، أهمية ما يتضمنه هذا البرنامج من إجراءات ‏تنفيذية تسهم في فحص دقيق لمدى جودة المياه في مختلف ‏المحافظات، والتركيز على المصادر المشتبه بها، بما يسهم ‏في دعم صناع القرار واتخاذ الإجراءات المناسبة، ومعالجة ‏مشكلة نقص المعلومات.

وأشار شرف إلى أن مصادر المياه متعددة، تشمل الآبار ‏الخاصة والعامة، والصهاريج والخزانات المنتشرة في نقاط ‏بيع المياه والشوارع، حيث تعد بعض هذه المصادر غير ‏خاضعة للرقابة، ولا توجد منظومة متكاملة للتحقق من سلامة ‏المياه فيها.

وأوضح شرف أن البيانات الناتجة عن هذه الفحوص ستُجمع ‏وتُحلل، ثم تُشارك مع الجهات المعنية، ولا سيما مع وزارتي ‏الطاقة والصحة، بما يسهم في تحديد أسباب التلوث وكشف ‏مصادره، سواء كانت ناتجة عن تسربات صناعية أو تلوث ‏بالصرف الصحي، وتقدير حجم الأضرار المحتملة، مبيناً أن ‏التحاليل ستُجرى عبر المخابر المركزية في الوزارة، ‏وبالتعاون مع مديريات البيئة في المحافظات، إلى جانب تنفيذ ‏اختبارات ميدانية من قبل فرق مختصة.

البرنامج يمتد لنحو عام

وبين مدير المخابر المركزية، الدكتور أحمد حلبي، أن ‏البرنامج سيُحدث عدة انعكاسات مهمة، أبرزها على صعيد ‏إعداد الخرائط والبيانات البيئية، إلى جانب توفير بيانات ‏موثوقة قائمة على الأدلة، تُسهم في صياغة السياسات العامة ‏لصناع القرار، ورسم السياسات الصحية بالتعاون مع وزارة ‏الصحة، وأشار إلى أن المدة الإجمالية المتوقعة لتنفيذ البرنامج في ‏المحافظات تمتد لنحو عام، مع التركيز على فصل الصيف، ‏نظراً لارتفاع الطلب على المياه خلاله، مقابل انخفاض ‏مستوياتها في الآبار ومصادر أخرى، ما يزيد من احتمالية ‏ارتفاع تراكيز الملوثات، مؤكداً أنه سيتم إصدار نتائج هذا ‏البرنامج تباعاً خلال هذه الفترة، استناداً إلى المعطيات التي ‏سيتم جمعها وتحليلها‎.

وأضاف حلبي: إنه جرى تأهيل كوادر متخصصة لتنفيذ هذه ‏العمليات وإجراء القياسات المخبرية اللازمة وفق الأصول ‏المعتمدة، مشيراً إلى أن مدة تحليل العينة الواحدة تتراوح بين ‏يومين وأربعة أيام بحسب البروتوكول المعتمد لكل اختبار، ‏حيث يتم اختيار مواقع معينة في المحافظات لأخذ العينات، ‏وتحليلها، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائجها، ‏مع إمكانية إعادة التحليل وفقاً لمتطلبات بعض القرارات.

ويُعد البرنامج الوطني لرصد ملوثات المياه من المصادر غير ‏المضبوطة أحد الإجراءات التنفيذية النوعية التي تسهم في ‏تعزيز إجراءات الرقابة وحماية الصحة العامة والحد من ‏المخاطر المرتبطة بتلوث المياه، وتعزيز منظومة الرقابة ‏البيئية، بما يسهم في دعم صناع القرار في الجانبين البيئي ‏والصحي.

وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أكد في ‏الخامس من شهر حزيران الجاري، بمناسبة يوم البيئة ‏العالمي، أن سوريا تواجه تحديات ‏بيئية متزايدة، من شح المياه ‏والتصحر والحرائق وآثار التغير المناخي، ‏حيث تعمل ‏الوزارة على حماية التنوع الحيوي والأصول الوراثية ‌‏السورية، و‏تنفيذ برامج لتحسين جودة الهواء والمياه والحد من ‏التلوث البيئي.‏