حملة لتحسين النظافة والواقع الخدمي في مدينة السبخة بريف الرقة

الرقة-سانا

انطلقت اليوم في مدينة السبخة بريف الرقة الشرقي، فعالية بعنوان “السبخة بهمتنا أجمل”، بمشاركة مجلس المدينة، وحشد من أبناء المنطقة، بهدف تحسين الواقع الخدمي، وتعزيز النظافة العامة في المدينة.

وأوضح رئيس مجلس مدينة السبخة عبيدة عيد الخضر في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين المجلس والأهالي، وتشمل تنظيف الشوارع الرئيسية والأحياء الفرعية، إضافة إلى طلاء عدد من أعمدة الإنارة.

وبيّن أن المجلس قدّم الآليات والعمال اللازمين، دعماً لهذه المبادرة.

وأكد الخضر استمرار مجلس المدينة في دعم الأنشطة المجتمعية التي تسهم في تحسين الخدمات، بالتعاون مع مختلف الفعاليات المحلية.

من جهته، أشار المتطوع عبد الوافي الشيخ إلى أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع إدارة المنطقة ومجلس المدينة، حيث شارك عدد من شباب السبخة في أعمال التنظيف ودهان الجدران وأعمدة الإنارة في الشارع العام، تعبيراً عن روح المسؤولية تجاه مدينتهم.

ودعا الشيخ أهالي المدينة والقرى المجاورة إلى إطلاق مبادرات مماثلة تسهم في الحفاظ على نظافة المنطقة، وإظهارها بالشكل اللائق.

وتجسد هذه الحملة روح التعاون بين المجتمع المحلي والجهات الخدمية، في خطوة تعزز ثقافة العمل التطوعي، وتدعم الجهود الرامية إلى تحسين البيئة العامة في المدينة.

