التجارة الداخلية بحماة: انفجارغباري بصوامع كفربهم خلال أعمال صيانة ‏أدى لمقتل شخص وإصابة آخرين

حماة-سانا‏

بيّنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة أن انفجاراً غبارياً ‏وقع في صوامع كفربهم للحبوب بريف حماة الغربي خلال أعمال تنظيف ‏وتعقيم وصيانة ما أدى إلى مقتل أحد العمال وإصابة 7 آخرين.‏

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة حازم سرماني في ‏تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة أن الحادثة وقعت خلال قيام الورشات ‏بأعمال التنظيف والتعقيم والصيانة الدورية استعداداً لاستلام موسم القمح ‏لعام 2026.‏

وأشار إلى أن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن متعهد الصيانة استخدم آلة ‏لحام داخل الموقع، وهو إجراء مخالف لشروط الأمن والسلامة الصارمة ‏التي تمنع مثل هذه الأعمال في الصوامع إلا وفق ضوابط محددة ما أدى إلى ‏وقوع الحادث.‏

وبيّن أن الحادث أسفر عن وفاة أحد العمال العاملين في الموقع، إضافة إلى ‌‏إصابة متعهد الصيانة وأبنائه الثلاثة وثلاثة من الموظفين المشرفين على ‌‏الأعمال، حيث نُقِلوا إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم.‏

وأكد سرماني أن الصومعة كانت فارغة بالكامل من القمح منذ عدة ‏أيام، ‏وأن المطحنة المجاورة متوقفة عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولا ‏علاقة ‏لها بالحادث.

وأضاف: إن المؤسسة السورية للحبوب باشرت فوراً تقييم الأضرار ومتابعة ‌‏الإجراءات اللازمة، مع فتح تحقيق رسمي للوقوف على جميع ملابسات ‌‏الحادث وتحديد المسؤوليات، ‏مؤكداً أن التقييم الأولي أظهر أن الأضرار المادية ‏محدودة ‏وغير جسيمة.‏

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ‏أن أعمال الإصلاح والمعالجة ‏مستمرة بوتيرة ‏عالية، وأن صومعة كفربهم ستكون جاهزة لاستلام محصول ‏القمح خلال أقل ‏من أسبوع ‏بما يضمن استمرار عمليات الاستلام دون تأثير ‏على ‏المزارعين.‏

وأكد أن الإدارة العامة للتجارة ستتابع أوضاع المصابين، واتخاذ الإجراءات ‏اللازمة بتسيير أمورهم وتقديم الدعم لهم خلال فترة العلاج.‏

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة، وبمتابعة من مديرية التجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك في حماة، نفذت أعمال صيانة وتجهيز لمعظم ‏صوامع الحبوب في المحافظة ولا سيما في قلعة المضيق وسلمية وكفربهم ‏استعداداً لموسم تسويق الاقماح الذي بدأ مطلع شهر حزيران الجاري.‏