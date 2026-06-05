التجارة الداخلية بحماة: انفجارغباري بصوامع كفربهم خلال أعمال صيانة ‏أدى لمقتل شخص وإصابة آخرين

حماة-سانا
بيّنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة أن انفجاراً غبارياً وقع في صوامع كفربهم للحبوب بريف حماة الغربي خلال أعمال تنظيف وتعقيم وصيانة ما أدى إلى مقتل أحد العمال وإصابة 7 آخرين.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة حازم سرماني في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة أن الحادثة وقعت خلال قيام الورشات بأعمال التنظيف والتعقيم والصيانة الدورية استعداداً لاستلام موسم القمح لعام 2026.
وأشار إلى أن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن متعهد الصيانة استخدم آلة لحام داخل الموقع، وهو إجراء مخالف لشروط الأمن والسلامة الصارمة التي تمنع مثل هذه الأعمال في الصوامع إلا وفق ضوابط محددة ما أدى إلى وقوع الحادث.
وبيّن أن الحادث أسفر عن وفاة أحد العمال العاملين في الموقع، إضافة إلى إصابة متعهد الصيانة وأبنائه الثلاثة وثلاثة من الموظفين المشرفين على الأعمال، حيث نُقِلوا إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم.
وأكد سرماني أن الصومعة كانت فارغة بالكامل من القمح منذ عدة أيام، وأن المطحنة المجاورة متوقفة عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولا علاقة لها بالحادث.
وأضاف: إن المؤسسة السورية للحبوب باشرت فوراً تقييم الأضرار ومتابعة الإجراءات اللازمة، مع فتح تحقيق رسمي للوقوف على جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، مؤكداً أن التقييم الأولي أظهر أن الأضرار المادية محدودة وغير جسيمة.
وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن أعمال الإصلاح والمعالجة مستمرة بوتيرة عالية، وأن صومعة كفربهم ستكون جاهزة لاستلام محصول القمح خلال أقل من أسبوع بما يضمن استمرار عمليات الاستلام دون تأثير على المزارعين.
وأكد أن الإدارة العامة للتجارة ستتابع أوضاع المصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بتسيير أمورهم وتقديم الدعم لهم خلال فترة العلاج.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة، وبمتابعة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة، نفذت أعمال صيانة وتجهيز لمعظم صوامع الحبوب في المحافظة ولا سيما في قلعة المضيق وسلمية وكفربهم استعداداً لموسم تسويق الاقماح الذي بدأ مطلع شهر حزيران الجاري.