كوريا الجنوبية تحقق أرقاماً قياسية في الصادرات للشهر الثالث على التوالي

سيئول-ـسانا

أظهرت بيانات اقتصادية، اليوم الخميس، ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 65% مقارنةً بالعام الماضي خلال العشرين يوماً الأولى من أيار الجاري.

ووفقاً لبيانات صادرة عن وكالة الجمارك الكورية الجنوبية، نقلتها وكالة يونهاب للأنباء، بلغت قيمة الشحنات الصادرة 52.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من الـ 1 إلى الـ 20 من أيار، مقارنةً بـ 31.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويُعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق خلال العشرين يوماً الأولى من هذا الشهر.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 29.3% على أساس سنوي لتصل إلى 41.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، ما أسفر عن فائض تجاري قدره 11 مليار دولار أمريكي.

وأظهرت بيانات الجمارك، أن الرقائق شكلت 41.7% من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 19 نقطة مئوية عن العام الماضي، في حين ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 202% لتصل إلى 21.9 مليار دولار، بينما زادت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 46.3% لتصل إلى 3.23 مليارات دولار.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 96.5%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 79.3%، ثم فيتنام بنسبة 70.2%، كما زادت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 21.7%.

وتجاوزت صادرات كوريا الجنوبية الـ 80 مليار دولار في نيسان الماضي للشهر الثاني على التوالي، بفضل الصادرات القوية لأشباه الموصلات، وتؤكد هذه النتائج الدور المحوري لقطاع أشباه الموصلات في دعم الاقتصاد الكوري الجنوبي، في مقابل التراجع في قطاع السيارات.