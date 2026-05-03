اتفاقية ثلاثية لتعزيز التوعية بمخاطر مخلفات الحرب في ريفي إدلب وحلب

دمشق-سانا

وقّع رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري حازم بقلة مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان، والمدير العام للشؤون الدولية والهجرة في الهلال الأحمر التركي ألبير كوجوك، اتفاقية ثلاثية تهدف إلى تعزيز الشراكة الإنسانية في مجال نشر التوعية بمخاطر مخلفات الحرب.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ برامج توعوية تستهدف العائلات المقيمة في ثلاثة مخيمات بريف إدلب وحلب، بهدف رفع مستوى الوعي حول مخاطر الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة، بما يسهم في ضمان سلامة المدنيين أثناء عودتهم إلى مناطقهم.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لحماية المدنيين وتعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر التي تهدد حياتهم، حيث يُعوَّل على هذه البرامج التوعوية في الحد من الإصابات والخسائر البشرية، ودعم عودة آمنة ومستدامة للأهالي إلى مناطقهم، بما يعكس أهمية التعاون الإنساني المشترك في مواجهة تداعيات الحرب.

