وزارة النقل تطلق طلب معلومات لتطوير منصة وطنية لإدارة نقل البضائع البري

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النقل السورية عن إطلاق طلب معلومات (RFI) يهدف إلى البحث عن شركاء إستراتيجيين مؤهلين لتطوير وتنفيذ وتشغيل منصة وطنية لإدارة نقل البضائع البري، وذلك بنموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتهدف هذه المنصة، وفقاً للإعلان الذي نشرته الوزارة على قناتها الرسمية في تلغرام، إلى توحيد وتنظيم عمليات نقل البضائع والخدمات اللوجستية على المستوى الوطني، من خلال ربط جميع أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد، بما في ذلك الشاحنون، والناقلون، والسائقون، والجهات التنظيمية، ضمن بيئة تقنية موحدة.

وتوفر المنصة بحسب الوزارة خدمات تتبع الشحنات في الوقت الفعلي، وإدارة الوثائق والتصاريح، والدفع الإلكتروني الآمن، إلى جانب تحليلات تشغيلية متقدمة تسهم في رفع كفاءة النقل وتطوير البنية التحتية.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يهدف أيضاً إلى تطوير تطبيق محمول سهل الاستخدام، وتقليل وقت خمول المركبات وعودة الشاحنات الفارغة، وضمان الامتثال للوائح النقل بنسبة 95 بالمئة، إضافة إلى تقديم رؤى مدعومة بالبيانات لدعم عملية صنع السياسات.

ومن أبرز المتطلبات التي حددتها الوزارة للشركات المهتمة: التخصص في تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، والخدمات السحابية، والتكامل مع الأنظمة الحكومية، إلى جانب الالتزام بمعايير الأمن السيبراني الدولية مثل ISO 27001 وPCI DSS، وتحقيق إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ويُعدّ هذا الإعلان خطوة أولى في إطار تطوير إستراتيجيات تشغيل ونقل البضائع البري، بما يواكب التحولات الرقمية، ويُعزز كفاءة الخدمات اللوجستية في سوريا.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة وزارة النقل لتطوير برامج المؤسسات التابعة لها، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للنقل البري، وتفعيل دور القطاع الخاص في تحسين الأداء التشغيلي وتقديم حلول مبتكرة.

ولمزيد من المعلومات، دعت الوزارة الشركات المهتمة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني:

raya.arafat@mot.gov.sy