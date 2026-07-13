ارتفاع ضحايا غرق عبّارة في دير الزور إلى 4 وتواصل البحث عن مفقودين

دير الزور-سانا

ارتفع عدد ضحايا حادثة غرق عبّارة كانت تقل عدداً من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، في مدينة دير الزور فجر أمس الأحد إلى 4 وفيات، فيما تواصل فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، لليوم الثاني على التوالي، عمليات البحث عن المفقودين.

وذكر الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام، أن عدد الضحايا ارتفع إلى 4 (3 أطفال وشاب)، بعد عثور الأهالي اليوم الإثنين على جثمان شاب في النهر قرب قرية جديد بكارة بريف دير الزور، على بعد نحو 25 كيلومتراً عن موقع الحادث، حيث قامت فرق الدفاع بنقل الجثمان إلى المشفى الوطني بالمدينة.

وأشار الدفاع المدني إلى إصابة أحد عناصره خلال عمليات الإنقاذ بسبب شدة التيار في نهر الفرات.

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت فجر الأحد لحادثة غرق العبّارة التي كانت تقل أكثر من 35 مدنياً، بعدما تعرضت لعطل وجرفها التيار، ما أدى إلى اصطدامها بالجسر الحربي الجديد، وتمكّنت بالتعاون مع الأهالي ووزارتي الصحة والدفاع من إنقاذ 15 شخصاً، فيما تتواصل عمليات البحث عن بقية المفقودين في موقع الحادث.