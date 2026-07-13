وزير الإعلام السوري يشارك في منتدى شوشا العالمي للإعلام ‏في أذربيجان

شوشا/أذربيجان-سانا
شارك وزير الإعلام السوري خالد زعرور يرافقه معاون الوزير محمد طفران في الدورة الرابعة من منتدى “شوشا العالمي للإعلام” والذي تستضيفه مدينة شوشا الأذربيجانية يومي الـ 13 والـ 14 من تموز الجاري.
وذكرت وزارة الإعلام في قناتها عبر التلغرام اليوم الإثنين أن المنتدى يقام تحت شعار “رسالة الإعلام في تعزيز السلام.. استعادة الحقيقة وإعادة بناء الثقة”، برعاية وحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ومشاركة نحو 160 خبيراً وإعلامياً ومسؤولاً يمثلون أكثر من 50 دولة.
ويبحث المنتدى قضايا حول دور الإعلام في بناء السلام، وأخلاقيات الصحافة، والأمن الرقمي ومكافحة التضليل الإعلامي وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في قطاع الإعلام، كما يتضمن جلسات حوارية تفاعلية ولقاءات مفتوحة وجولات ميدانية.