وزير الإعلام السوري يشارك في منتدى شوشا العالمي للإعلام ‏في أذربيجان

شوشا/أذربيجان-سانا‏

شارك وزير الإعلام السوري خالد زعرور يرافقه معاون الوزير ‏محمد طفران في ‏الدورة الرابعة من منتدى “شوشا العالمي للإعلام” ‏والذي تستضيفه مدينة شوشا ‏الأذربيجانية يومي الـ 13 والـ 14 من تموز ‏الجاري‎.‎

وذكرت وزارة الإعلام في قناتها عبر التلغرام اليوم الإثنين أن المنتدى يقام تحت ‌‏شعار “رسالة الإعلام في تعزيز السلام.. استعادة الحقيقة وإعادة بناء ‏الثقة”، ‏برعاية وحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ومشاركة ‏نحو 160 خبيراً ‏وإعلامياً ومسؤولاً يمثلون أكثر من 50 دولة‎.‎

ويبحث المنتدى قضايا حول دور الإعلام في بناء السلام، وأخلاقيات ‏الصحافة، ‏والأمن الرقمي ومكافحة التضليل الإعلامي وتوظيف ‏الذكاء الاصطناعي والتقنيات ‏الرقمية في قطاع الإعلام، كما يتضمن ‏جلسات حوارية تفاعلية ولقاءات مفتوحة ‏وجولات ميدانية‎.‎