وزير الخارجية يقدّم التعازي لأهالي دير الزور بحادثة الغرق الأليمة

وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني 4 وزير الخارجية يقدّم التعازي لأهالي دير الزور بحادثة الغرق الأليمة

 دمشق-سانا‏
 
قدّم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي محافظة دير الزور، وذوي الضحايا الذين توفوا إثر حادثة الغرق الأليمة.
 
وأكد الشيباني عبر منصة (X) اليوم الأحد، الوقوف إلى جانب ذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان.
 
وتوفي 3 أشخاص إثر غرق عبّارة بعد اصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت في مدينة دير الزور، فجر اليوم الأحد، ما أدى إلى سقوط ركابها في مياه نهر الفرات.

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