الشيباني يبحث في بروكسل مع وزير خارجية الدنمارك التعاون ‏السياسي والإنساني بين البلدين

بروكسل-سانا
التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن، وذلك على هامش أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص توسيع التعاون السياسي والإنساني، ودعم جهود الاستقرار في سوريا.
وكان الوزير الشيباني والوفد المرافق له، شارك اليوم الإثنين في الجلسة الافتتاحية لأعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في بروكسل، وعقد على هامش الأعمال لقاءً ثنائياً مع المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويسا، كما التقى مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارنز دايسي، وبحث معهما آفاق التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي.