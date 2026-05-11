الشيباني يبحث في بروكسل مع وزير خارجية الدنمارك التعاون ‏السياسي والإنساني بين البلدين

بروكسل-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ‏وزير ‏خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن، وذلك على ‏هامش ‏أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين ‏الجمهورية العربية ‏السورية والاتحاد الأوروبي في ‏بروكسل.‏

وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص توسيع التعاون ‏السياسي ‏والإنساني، ودعم جهود الاستقرار في سوريا‎.‎

وكان الوزير الشيباني والوفد المرافق له، شارك اليوم الإثنين ‏في الجلسة الافتتاحية لأعمال الحوار السياسي رفيع المستوى ‏بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في بروكسل، ‏وعقد على هامش الأعمال لقاءً ثنائياً مع المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويسا، ‏كما التقى مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس ‏الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارنز دايسي، وبحث معهما ‏آفاق التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي.‏