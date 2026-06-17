الشيباني وغولر يبحثان تفعيل الشراكة السورية الألمانية وتوسيع ‏مجالات التعاون

دمشق-سانا‏

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني بدمشق اليوم الأربعاء وزيرة الدولة ونائبة ‌‏وزير خارجية ألمانيا الاتحادية سراب غولر.‏

وتناول اللقاء متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى برلين، ومناقشة الخطوات ‌‏العملية لتفعيل الشراكة السورية الألمانية وتعزيز وتوسيع مجالاتها، وخاصة قطاع الاستثمارات ‌‏ومجلس رجال الأعمال المشترك والشركات الخاصة.‏

كما استعرض الجانبان الجهود المشتركة لدعم الاستقرار في المنطقة.‏

وكان الرئيس الشرع أجرى برفقة وفد وزاري في الـ 30 من آذار الماضي زيارة إلى ألمانيا ‌‏التقى خلالها كبار المسؤولين، وأبناء الجالية السورية، وممثلي كبرى الشركات ورجال الأعمال ‌‏فيها، حيث جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ‏بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.‏