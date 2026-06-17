الشيباني وغولر يبحثان تفعيل الشراكة السورية الألمانية وتوسيع ‏مجالات التعاون

دمشق-سانا
التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني بدمشق اليوم الأربعاء وزيرة الدولة ونائبة وزير خارجية ألمانيا الاتحادية سراب غولر.
وتناول اللقاء متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى برلين، ومناقشة الخطوات العملية لتفعيل الشراكة السورية الألمانية وتعزيز وتوسيع مجالاتها، وخاصة قطاع الاستثمارات ومجلس رجال الأعمال المشترك والشركات الخاصة.
كما استعرض الجانبان الجهود المشتركة لدعم الاستقرار في المنطقة.
وكان الرئيس الشرع أجرى برفقة وفد وزاري في الـ 30 من آذار الماضي زيارة إلى ألمانيا التقى خلالها كبار المسؤولين، وأبناء الجالية السورية، وممثلي كبرى الشركات ورجال الأعمال فيها، حيث جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.