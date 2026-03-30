وفاة طفل وإصابة أربعة أشخاص جراء انفجار لغم في بادية السخنة بريف حمص

حمص-سانا

توفي طفل وأصيب أربعة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم امرأتان، جراء انفجار لغم أرضي بسيارة كانت تقلهم بعد ظهر اليوم الإثنين في منطقة قطقط شمال شرق السخنة بريف حمص الشرقي.

وأوضح مدير منطقة تدمر ساهر صغير في تصريح لمراسل سانا أن العائلة كانت تتنقل في البادية عند وقوع الانفجار، مشيراً إلى أنه تم نقل اثنين من المصابين إلى مدينة حمص لتلقي العلاج، في حين جرى إسعاف ومعالجة الآخرين في مشفى تدمر.

ودعا صغير أهالي المنطقة إلى توخي الحذر وعدم المخاطرة بالتنقل في مناطق البادية التي توجد فيها ألغام، مؤكداً أن إزالة خطر هذه الألغام تتطلب وقتاً طويلاً وجهوداً كبيرة.

وتُعد الألغام وغيرها من مخلفات الحرب من أبرز التحديات التي تواجه أهالي مناطق البادية، لما تشكله من خطر على حياة المدنيين، ولا سيما أثناء تنقل الأهالي بحثاً عن المراعي والكمأة، في وقت تواصل فيه الجهات المعنية في محافظة حمص حملات إزالة الألغام وتطهير المناطق المتضررة.