ورشة تدريبية في درعا لتعزيز مهارات أطباء الاسنان

درعا-سانا

ركزت فعاليات ورشة العمل التي أقامتها نقابة أطباء الأسنان في محافظة درعا، بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS)، على تطوير المهارات العملية للأطباء في مجال تدبير الذروة المفتوحة في العلاجات السنية، وذلك بهدف الارتقاء بقدراتهم في التعامل مع الحالات المتقدمة والمعقدة.

وتضمّنت الورشة محاضرات علمية شاملة وجلسات تطبيقية عملية تناولت أحدث الأساليب في إغلاق الذروة المفتوحة، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه الأطباء في الممارسة السنية اليومية.

وأوضح المحاضر الدكتور طلال نحلاوي أن الورشة قدّمت تدريباً متخصصاً حول الطرق الصحيحة لإغلاق الذروة المفتوحة، لما يمثّله هذا الإجراء من أهمية في ضمان نجاح العلاج والحفاظ على صحة الأسنان.

من جانبها، أشارت الدكتورة هديل أبو حامد، المقيمة في قسم أمراض اللثة بشعبة درعا، إلى أن اليوم العلمي تميّز بمحاضرات متنوعة شملت مختلف الاختصاصات، وقدّمت معلومات مهمة للطبيب العام والأخصائي، مؤكدة أن الورشة تسهم في رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء.

بدوره، أكد أمين سر نقابة أطباء الأسنان في درعا الدكتور محمد الشرع أن الورشة تأتي ضمن جهود النقابة لتعزيز كفاءة الأطباء وتوسيع التعاون مع المنظمات الدولية وتبادل الخبرات العلمية والعملية، بما يمهّد لمزيد من الورش المتقدمة في المحافظة.

كما أشار الدكتور محمد خير الشرع إلى أنه تم خلال الورشة التعامل مع حالات معقدة ونادرة، وإيجاد حلول علمية وعملية لها، الأمر الذي يعزز خبرة الأطباء ويشجعهم على المشاركة في فعاليات مستقبلية.

وتواصل نقابة أطباء الأسنان في درعا جهودها لتعزيز الخبرة العملية والمعرفة النظرية لدى أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية، بالتعاون مع منظمات دولية، بما يسهم في تطوير قدرات الأطباء وضمان مستوى متقدم من الرعاية الصحية للمرضى في المحافظة.