قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق خمس قذائف مدفعية في محيط بلدة عابدين بريف درعا الغربي

درعا-سانا

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، خمس قذائف مدفعية في محيط بلدة عابدين بمنطقة حوض اليرموك في الريف الغربي لمحافظة درعا.

وذكر مراسل سانا في ريف درعا الغربي، أن قذائف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المناطق المحيطة ببلدة عابدين، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس في أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي انطلاقاً من منطقة تل أبو الغيثار، وأطلقت النار باتجاه المنطقة دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر ‏توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين ‌‏واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ‏ولا يترتب ‏عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‏بالانسحاب الكامل من ‏الجنوب السوري.