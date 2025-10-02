قائد قوى الأمن الداخلي في درعا يلتقي أهالي بلدة قرفا لتعزيز الأمن والاستقرار

درعا-سانا

التقى قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، العميد شاهر جبر عمران، اليوم وجهاء وأهالي بلدة قرفا بريف المحافظة، في إطار التواصل المباشر مع المجتمع المحلي لمتابعة الأوضاع الأمنية وتعزيز الاستقرار.

واستعرض الأهالي خلال اللقاء مجموعة من القضايا الخدمية والأمنية في البلدة، مشيرين إلى بعض الانتهاكات والأحداث السابقة التي أدت إلى وقوع ضحايا، مؤكدين على ضرورة محاسبة المتورطين وتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين.

وأكد العميد عمران حرص قيادة قوى الأمن الداخلي على الاستماع لمطالب المواطنين ومتابعتها وفق القوانين والأنظمة النافذة، داعياً إلى تقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية لضمان معالجتها بالشكل الأمثل، مشدداً على أن تعزيز الأمن والاستقرار يتطلب التعاون المستمر بين القوى الأمنية ووجهاء المجتمع المحلي، بما يسهم في ترسيخ السلم الأهلي في ريف درعا.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود المستمرة لقوى الأمن الداخلي لتعزيز حالة الأمن المجتمعي في ريف درعا وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الأهالي والوجهاء.