قائد قوى الأمن الداخلي في درعا يلتقي أهالي بلدة قرفا لتعزيز الأمن والاستقرار

IMG 4632 1 قائد قوى الأمن الداخلي في درعا يلتقي أهالي بلدة قرفا لتعزيز الأمن والاستقرار

درعا-سانا

التقى قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، العميد شاهر جبر عمران، اليوم وجهاء وأهالي بلدة قرفا بريف المحافظة، في إطار التواصل المباشر مع المجتمع المحلي لمتابعة الأوضاع الأمنية وتعزيز الاستقرار.

IMG 4654 قائد قوى الأمن الداخلي في درعا يلتقي أهالي بلدة قرفا لتعزيز الأمن والاستقرار

واستعرض الأهالي خلال اللقاء مجموعة من القضايا الخدمية والأمنية في البلدة، مشيرين إلى بعض الانتهاكات والأحداث السابقة التي أدت إلى وقوع ضحايا، مؤكدين على ضرورة محاسبة المتورطين وتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين.

وأكد العميد عمران حرص قيادة قوى الأمن الداخلي على الاستماع لمطالب المواطنين ومتابعتها وفق القوانين والأنظمة النافذة، داعياً إلى تقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية لضمان معالجتها بالشكل الأمثل، مشدداً على أن تعزيز الأمن والاستقرار يتطلب التعاون المستمر بين القوى الأمنية ووجهاء المجتمع المحلي، بما يسهم في ترسيخ السلم الأهلي في ريف درعا.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود المستمرة لقوى الأمن الداخلي لتعزيز حالة الأمن المجتمعي في ريف درعا وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الأهالي والوجهاء.

وفاة شخص جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في بادية دير الزور ‏
التربية تناقش تطوير المناهج مع وفد من “اليونسكو” ‏
وزارة الأوقاف تُعلن أسماء الفائزين بمسابقات “رمضان النصر” لطلبة الجامعات
تحديد تعرفة ركوب باصات النقل الداخلي في عدة محافظات بـ2000 ليرة سورية
وقفة تضامنية بدمشق تنديداً بسياسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك