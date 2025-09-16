حظر تجوال مؤقت في طفس بريف درعا بعد اشتباكات عائلية أسفرت عن مقتل شخص

درعا-سانا

اندلعت مساء اليوم اشتباكات عائلية في مدينة طفس بريف درعا الغربي، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة عدد من الأشخاص، ما استدعى تدخلاً سريعاً من قوى الأمن الداخلي التي دفعت بتعزيزات إلى المدينة بهدف السيطرة على الموقف ومنع تفاقمه.

وقال مصدر في الأمن الداخلي في درعا لـ سانا: إن الجهات المختصة قررت فرض حظر تجوال مؤقت في المدينة حتى الساعة التاسعة من صباح يوم غد؛ حرصاً على سلامة الأهالي وضمان عدم توسع رقعة الاشتباكات ، داعياً المواطنين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات وعدم مغادرة المنازل خلال هذه الفترة.

وأكد المصدر الامني أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادثة والجهات المتورطة فيها، مشدداً على أن قوى الأمن الداخلي ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن هذه الأحداث؛ لضمان عدم تكرارها وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.