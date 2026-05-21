محافظة دمشق تبدأ صرف الدفعة الرابعة من بدلات الإيجار لمستحقي ماروتا سيتي

دمشق-سانا

بدأت محافظة دمشق بصرف الدفعة الرابعة من بدلات الإيجار للمستحقين من أهالي منطقة “ماروتا سيتي“، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة المتعلقة بتعويضات السكن البديل ضمن مشروع تنظيم المنطقة.

وأكدت المحافظة، عبر قناتها الرسمية على تلغرام اليوم الخميس، أن عملية التسليم تتضمن صرف البدلات المستحقة سابقاً، إلى جانب صرف تعويض السنة العاشرة وفق التعويض الجديد المعتمد بواقع 35 ضعفاً، على أن يتم دفعه على دفعتين كل ستة أشهر.



وبيّنت المحافظة أن عملية التسليم ستتم وفق القوائم والأرقام التسلسلية المحددة، حيث خُصص يوم الأحد الـ 24 من أيار 2026 لتسليم المستحقات للأرقام من 1101 حتى 1225 من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الـ 12 ظهراً، ومن الرقم 1226 حتى 1350 من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الـ 3 عصراً، فيما سيُستكمل التسليم يوم الإثنين الـ 25 من أيار 2026 للأرقام من 1351 حتى 1600، أيضاً على فترتين.



ودعت المحافظة جميع المستحقين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، واصطحاب الأوراق الثبوتية اللازمة، وفي مقدمتها الهوية الشخصية ودفتر السكن البديل، لتسهيل إجراءات استلام التعويضات.



يذكر أن محافظة دمشق أصدرت في الخامس من الشهر الجاري بياناً رسمياً أوضحت فيه الإجراءات المتخذة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيق المرسوم 66 في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، مؤكدةً أن الهدف هو إنصاف الأهالي المتضررين، واستكمال تنفيذ المشروع، وفق أسس قانونية وتنظيمية واضحة.