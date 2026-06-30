بدر والبكور يبحثان سبل تطوير قطاع النقل وتعزيز خدماته في السويداء

السويداء-سانا
بحث وزير النقل يعرب سليمان بدر ومحافظ السويداء مصطفى البكور، الخطط التنموية المستقبلية للوزارة، وآليات تعزيز الخدمات المقدّمة في المحافظة.
وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء أنه تمت مناقشة أبرز المعوّقات التي تواجه قطاع النقل في السويداء، وقدّم المحافظ رؤية متكاملة حول الحلول المقترحة التي من شأنها تحسين جودة الخدمات، وتقليل معاناة التنقّل اليومي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشهد اللقاء نقاشاً حول سبل التطوير والتحديث في منظومة النقل، وأكّد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة بين المحافظة والوزارة، لضمان انسيابية الحركة المرورية، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.
ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، حيث كان المحافظ بحث مؤخراً مع عدد من الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية آليات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.