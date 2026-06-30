بدر والبكور يبحثان سبل تطوير قطاع النقل وتعزيز خدماته في السويداء

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء أنه تمت مناقشة أبرز المعوّقات التي تواجه قطاع النقل في السويداء، وقدّم المحافظ رؤية متكاملة حول الحلول المقترحة التي من شأنها تحسين جودة الخدمات، وتقليل معاناة التنقّل اليومي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.