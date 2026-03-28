الهلال الأحمر يوزّع مازوت التدفئة في بصرى الشام على 340 عائلة وافدة من السويداء

٢٠٢٦٠٣٢٨ ١١٥٩١٩ الهلال الأحمر يوزّع مازوت التدفئة في بصرى الشام على 340 عائلة وافدة من السويداء

السويداء-سانا

وزّعت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري اليوم السبت، مادة مازوت التدفئة على 340 عائلة وافدة من السويداء ومقيمة في مدينة بصرى الشام، بواقع 140 ليتراً لكل عائلة، وذلك في إطار خطة الاستجابة الشتوية، بدعم من منظمة الهلال الأحمر القطري، وبالتنسيق مع محافظة السويداء.

٢٠٢٦٠٣٢٨ ١١٤٤١٨ الهلال الأحمر يوزّع مازوت التدفئة في بصرى الشام على 340 عائلة وافدة من السويداء

وأوضح رئيس المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في سوريا وتركيا مازن العبد الله في تصريح لمراسل سانا، أن الهلال الأحمر القطري وبالتنسيق مع السفارة القطرية والهلال الأحمر السوري يواصل تنفيذ تدخلات إغاثية إنسانية عاجلة، تستهدف الأسر الأكثر ضعفاً، من خلال توفير سلل غذائية كاملة ومواد تدفئة أساسية.

من جانبه بيّن رئيس فرع الهلال بدرعا أحمد مسالمة أن خطة توزيع مازوت التدفئة تأتي ضمن الاستجابة الطارئة لفصل الشتاء، وأكد أن فرق الهلال تعمل بطاقتها القصوى لتأمين إقامة مناسبة للوافدين، وتوفير كل الاحتياجات الأساسية للعيش، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية.

٢٠٢٦٠٣٢٨ ١٠٤٧٣٠ الهلال الأحمر يوزّع مازوت التدفئة في بصرى الشام على 340 عائلة وافدة من السويداء

وأشار الوافد من السويداء محمد صهيب إلى أن الكمية الموزعة جاءت في فترة مناسبة وتفي بالغرض نوعاً ما، وتخفف من معاناتنا الكبيرة من البرد ونقص المواد التموينية.

وفي السياق نفسه قدّمت دائرة العلاقات المسكونية والتنمية اليوم مساعدات إنسانية عاجلة للأسر الوافدة من السويداء، والمقيمة في بلدة المليحة الشرقية والمخيمات المحيطة بها في ريف درعا الشرقي.

وتأتي هذه المساعدات ضمن سلسلة مبادرات إغاثية تهدف إلى التخفيف من تداعيات الظروف الجوية، وتأمين جزء من الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة والوافدة من محافظة السويداء، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية.

482A4329 الهلال الأحمر يوزّع مازوت التدفئة في بصرى الشام على 340 عائلة وافدة من السويداء
482A4339 الهلال الأحمر يوزّع مازوت التدفئة في بصرى الشام على 340 عائلة وافدة من السويداء
