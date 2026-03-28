الهلال الأحمر يوزّع مازوت التدفئة في بصرى الشام على 340 عائلة وافدة من السويداء

السويداء-سانا

وزّعت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري اليوم السبت، مادة مازوت التدفئة على 340 عائلة وافدة من السويداء ومقيمة في مدينة بصرى الشام، بواقع 140 ليتراً لكل عائلة، وذلك في إطار خطة الاستجابة الشتوية، بدعم من منظمة الهلال الأحمر القطري، وبالتنسيق مع محافظة السويداء.

وأوضح رئيس المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في سوريا وتركيا مازن العبد الله في تصريح لمراسل سانا، أن الهلال الأحمر القطري وبالتنسيق مع السفارة القطرية والهلال الأحمر السوري يواصل تنفيذ تدخلات إغاثية إنسانية عاجلة، تستهدف الأسر الأكثر ضعفاً، من خلال توفير سلل غذائية كاملة ومواد تدفئة أساسية.

من جانبه بيّن رئيس فرع الهلال بدرعا أحمد مسالمة أن خطة توزيع مازوت التدفئة تأتي ضمن الاستجابة الطارئة لفصل الشتاء، وأكد أن فرق الهلال تعمل بطاقتها القصوى لتأمين إقامة مناسبة للوافدين، وتوفير كل الاحتياجات الأساسية للعيش، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية.

وأشار الوافد من السويداء محمد صهيب إلى أن الكمية الموزعة جاءت في فترة مناسبة وتفي بالغرض نوعاً ما، وتخفف من معاناتنا الكبيرة من البرد ونقص المواد التموينية.

وفي السياق نفسه قدّمت دائرة العلاقات المسكونية والتنمية اليوم مساعدات إنسانية عاجلة للأسر الوافدة من السويداء، والمقيمة في بلدة المليحة الشرقية والمخيمات المحيطة بها في ريف درعا الشرقي.

وتأتي هذه المساعدات ضمن سلسلة مبادرات إغاثية تهدف إلى التخفيف من تداعيات الظروف الجوية، وتأمين جزء من الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة والوافدة من محافظة السويداء، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية.