حملة مجانية لعلاج الساد تستهدف أكثر من 3 آلاف مريض في الرقة

الرقة-سانا

أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع مديرية صحة الرقة ومؤسسة البصر العالمية حملة مجانية لعلاج المياه البيضاء (الساد) في المشفى الوطني بالرقة، بهدف تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية لمرضى العيون في المحافظة.

وأوضح مدير صحة الرقة عبد الله الحمود في تصريح لمراسلة سانا أن الحملة، التي تستمر حتى الرابع والعشرين من تموز الجاري، تستهدف إجراء الفحوصات الطبية الأولية لأكثر من 3 آلاف مريض، وتنفيذ أكثر من 600 عملية جراحية لعلاج الساد باستخدام أحدث التجهيزات الطبية، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء العلاجية عن الأهالي.

وبيّن المدير الطبي لمؤسسة البصر العالمية صادق الدعيس في تصريح مماثل أن الخطة الأولية للحملة تضمنت إجراء 400 عملية جراحية، إلا أن الإقبال الكبير وحجم الاحتياج دفعا المؤسسة إلى رفع جاهزية فرقها الطبية لزيادة عدد العمليات إلى أكثر من 600 عملية.

وأشار إلى أن معظم المرضى يعانون حالات متقدمة من الساد في إحدى العينين أو كلتيهما نتيجة محدودية الوصول إلى خدمات طب العيون خلال السنوات الماضية، مبيناً أن الفريق الطبي ينفذ نحو 100 عملية يومياً، إضافة إلى توزيع ألف نظارة طبية للقراءة.

ولفت الدعيس إلى أن الأولوية في استقبال المرضى تُمنح لكبار السن وذوي الإعاقة والحالات المصابة في كلتا العينين، ولا سيما المتقدمة منها التي تهدد بفقدان البصر، مؤكداً أن الحملة مزودة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الجراحية، بما في ذلك جهاز الفيكو المستخدم في إزالة الساد بالموجات فوق الصوتية، والميكروسكوبات الجراحية والعدسات الطبية الحديثة.

بدوره أوضح المريض أحمد الأحمد من محافظة دير الزور، الذي قدم إلى الرقة لتلقي العلاج، أن هذه الحملات تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المرضى ولا سيما ذوي الدخل المحدود، من خلال توفير المعاينات والعمليات الجراحية مجاناً، ما يتيح لهم الحصول على علاج يصعب تحمل تكاليفه.

وتأتي الحملة ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز الخدمات الصحية التخصصية في المحافظات، من خلال تنفيذ حملات طبية مجانية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، بما يسهم في توسيع الوصول إلى الرعاية الصحية وإجراء العمليات النوعية ولا سيما لمرضى العيون، وتخفيف قوائم الانتظار وتحسين جودة الخدمات.