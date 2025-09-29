وزير النقل السوري يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آفاق التعاون لتطوير قطاع النقل

دمشق-سانا

بحث وزير النقل يعرب بدر مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات النقل والبنية التحتية والتحول الرقمي والحوكمة، وذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع آفاق التعاون المشترك لتطوير قطاع النقل في سوريا، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وتعزيز مفاهيم النقل المستدام، ودعم التحول الرقمي في مختلف أنماط النقل، إضافة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

وقدّم الوزير بدر عرضاً حول مشاريع الوزارة المستقبلية، وتشمل دراسة تحسين وتطوير البنية التحتية في قطاع النقل الطرقي والسككي، مشيراً إلى ضرورة تحديث الدراسات الفنية السابقة لتلبية المتطلبات المتجددة، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي نتيجة الأضرار التي لحقت به خلال السنوات الماضية.

مجالات التعاون المحتملة

وتناول الاجتماع عدداً من مجالات التعاون المحتملة، وتحديد أولويات المشاريع التي يمكن أن تدعم التنمية المستدامة في سوريا، ومنها إنشاء منصة إلكترونية لتنظيم نقل البضائع، تهدف إلى تحسين كفاءة النقل وتقليل التكاليف، إلى جانب مشروع إعداد سياسة وطنية شاملة لتنظيم نقل البضائع، وإنشاء هيئة مختصة تشرف على هذا القطاع.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى واقع الجسور المتضررة التي بحاجة إلى إعادة تأهيل وبناء ضمن خطة متكاملة لدعم استعادة جاهزية الشبكة الطرقية وتعزيز الربط بين المحافظات.

دعم برنامج (UNDP)

من جانبه، أعرب اختصاصي برامج التعافي الاقتصادي الاجتماعي والتنمية الاجتماعية في (UNDP) حسن فلاحة عن استعداد البرنامج لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة في مجالات التحول الرقمي والنقل المستدام وإعادة تأهيل البنية التحتية، مشدداً على أهمية التعاون المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الاستثمار في قطاع النقل.

حضر الاجتماع كل من معاون الوزير لشؤون النقل البري محمد رحال، ومستشاره لشؤون النقل المستدام سنان الخير، ومستشارته للتحول الرقمي ريا عرفات، وعدد من مديري المديريات التابعة للوزارة، ومن جانب البرنامج كل من مديرة برنامج الحوكمة المحلية والخدمات هلا رزق، ومستشار البرنامج في موضوع تأهيل البنية التحتية حيان سفور، ومسؤول التحول الرقمي منتصر بركات، والمستشار الاقتصادي ماهر الرز.

وتواجه سوريا تحديات كبيرة في قطاع النقل نتيجة الأضرار التي لحقت به خلال سنوات الحرب حيث تسعى الوزارة في هذا السياق لتعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتطوير البنية التحتية للنقل، ودعم التحول الرقمي والنقل المستدام، بهدف إعادة تأهيل الشبكات الطرقية والسككية وتحقيق التنمية المستدامة.

