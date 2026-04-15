قوى الأمن الداخلي توقف سائقاً اقتحم محلاً بسيارته إثر مشاجرة في الرقة

الرقة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية القبض على سائق اقتحم محلاً بسيارته في حي الرميلة في مدينة الرقة، وجرى تداول مقاطع مصوّرة للحادثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع مواصلة العمل لتحديد هوية باقي المتورطين فيها وملاحقتهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه: إنه “من خلال التحقيقات الأولية تبين أن السائق أقدم على هذا الفعل بعد تعرّضه لاعتداء خلال مشاجرة.

وأشارت إلى أن قوى الأمن الداخلي باشرت تحقيقاتها بشكل فوري، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية جميع المتورطين فيها.

ولفت إلى أن الموقوف أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق الأصول القانونية، فيما تستمر المتابعة لملاحقة باقي الأطراف الضالعة في الحادثة.

